„A terror elfogadhatatlan, megrendítő hatással van mindenkire, brutális dolgokat látunk, az ember ilyenkor megrendül, imádkozik a hozzátartozókért és az áldozatokért” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szerint hálát kell a Jóistennek azért, hogy nekünk nincs ilyen bajunk, és a politikusoknak is, mert nálunk béke van és ez hatalmas érték. Kiemelte: hazánk mindig is a terrorizmus ellen volt, most is, bár Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnöknek minden joga megvan, hogy megvédje az övéit és a szombatihoz hasonló támadás még egyszer ne forduljon elő.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Nem egyszerű minden magyart kimenteni Izraelből

„Nem olyan egyszerű kihozni mindent magyart Izraelből, de egyelőre még nem veszítettünk el senkit” – folytatta Orbán. Szerinte a legfontosabb, hogy lokalizálják, helyhez kössék ezeket a harcokat, mert ha Izrael valamelyik más, szomszédos országgal is konfliktusba kerülne, „az nagy baj lenne és még Magyarországot is megrengetné”. A lényeg: ne alakuljon ki államközi háború!

A magyar diplomácia feladata elsősorban az, hogy elismerje Izrael önvédelmi jogát, és deeszkalációs politikát folytasson. Ezután azzal folytatta, hogy az amerikai Donald Trump elnöksége idején nagyon sokat javultak az arab-izraeli kapcsolatok, és az akkor elért eredményeket nem kellene lerombolni. „Éppen kezdtek jól alakulni a dolgok” – utalt rá.

Magyarországon nem lesz szimpátiatüntetés

Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy Magyarországon nem lesz szimpátiatüntetés a Hamász mellett. Európa-szerte ezt ugyan megtehetik, de nálunk „ezt felejtsük el”. A terrorizmus melegágyainak nevezte ezeket a demonstrációkat.

Úgy véli, Nyugat-Európában vannak olyan emberek, akik az ilyen megmozdulásokat helyeslik, de ezek az országok a migráció során nagy számú bevándorlót engedtek be, miközben nekünk már „2018-ban is az eszünk és a szívünk is a helyén volt”.

Hangsúlyozta: Magyarországon Európa egyik legnagyobb zsidó közössége él és létezik, és ez jól van így, mert a világ színes. „Őket meg kell védeni, miután magyar állampolgárok”. Arról is beszélt, hogy a veszélyek korában élünk, a magyar kormánynak pedig helyt kell állnia ebben az időszakban.

Az uniós vezetők vakok, a Jóisten elvette a tisztánlátásukat

A migrációs paktumról, és a bevándorlást érintő uniós tárgyalásokról szóló kérdésre a miniszterelnök azt válaszolta, hogy

az Európa Unió vezetői vakok, a Jóisten elvette a tisztánlátásukat.

Kijelentette: Brüsszel el akarja érni, hogy azokat az embereket, migránsokat, akik agresszíven lépnek fel a hazánk határait védők ellen, engedjük be az országunk területére. „Ha nem tartanánk őket féken, akkor százezres nagyságrendben érkeznének Európába!”

Szerinte a helyzet abszurd, mert nem a rosszban, hanem a jóban kellene osztozni, és csak egyetlen modell vált be, a magyar. „Atszivárognak néhányan ugyan, de féken tartjuk őket” – jelezte. Most viszont az unió veszélyezteti ezt a modellt, a jelenlegi brüsszeli politikusokkal éppen ezért nem tudunk együtt dolgozni. „Távozniuk kell!” – nyomatékosította. A jövő évi EP-választás emiatt kulcsfontosságú lesz, melyen változást kell elérni, hogy többet ne támadjanak hátba minket.

A kormányfő aláhúzta: az európai lakosság nagy része velünk ért egyet, a magyar ugyanis az egyetlen ország Európában, amely képes felszólalni az emberek érdekeiért.

A kormány gazdasági intézkedései és a jó ízlés

Orbán Viktor megerősítette, hogy az egy számjegyű infláció nincs veszélyben. A pénzromlással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy özönvíz jött, a Magyar Nemzeti Banknál viszont csak vödrök voltak, ezért a kormánynak közbe kellett lépnie. Elismerte, hogy a jegybank teszi a dolgát, de ezt egyedül már képtelen volt megoldani.

Bevezettünk intézkedéseket – nem mondom, hogy ezek minden körülmények között kiállják a jó ízlés minden próbáját.

A miniszterelnököt leginkább az aggasztja, hogy egyszerre kivitelezhetetlen az infláció elleni védelem és a gazdasági növekedés magasan tartása. Úgy érzi, a kormányzati lépésekkel behatoltak a gazdaságunk szövetébe, a „gyógyulás érdekében roncsolást is okozva”.

Rátérve a németekre, megerősítette, hogy fontosak nekünk, az egyik legmeghatározóbb partnerünk, de közben a világ többi piaca felé is nyitottnak kell maradnunk. Kínába viszont azért megy, mert Magyarországnak minél több beruházásra van szüksége, a megtermelt árukat pedig el kell adni.

Célba vettük a Kaukázust

Orbán elmondása alapján azért utazott Georgiába, mert van egy nagy, a világon egyedülálló közös program, amelyhez a grúzok szükségesek. Az Azerbajdzsánban megtermelt áramot akarják országunkba eljuttatni Románián és Grúzián át. Emiatt fektettek le egy több ezer kilométer hosszú kábelt a Fekete-tenger alatt. Ez a program ráadásul mindenkinek jól lesz és még az EU is támogatja – közölte.

Georigával kapcsolatban elmondta, hogy hazánk szeretné megvetni a lábát a Kaukázusban, miután stratégiailag ez a kontinensnek is fontos.

Magyar Nobel-díjasok: fantasztikus koponyák

Orbán Viktor Karikó Katalint és Krausz Ferencet fantasztikus koponyáknak jellemezte, ráadásul mindketten a „mély-Magyarországról", vidékről jöttek, nem pedig Budapestről, jómódú családokból. Karikó és Krausz esete azt példázza, hogy a magyaroknak nem kell félniük.