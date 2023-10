Biodóm: reagált Lázár János minisztériuma arra, hogy a főváros lepasszolná a kormánynak – videó

A Biodóm felépítése és fenntartása a főváros feladata, a kormány mossa kezeit – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A Biodóm akár meg is semmisülhet. A budapesti városvezetés közölte, hogy az idei télen már nem fogják finanszírozni a létesítmény fűtését, ami így teljesen lepusztulhat, a teteje akár be is szakadhat. A Magyar Országos Elektromos Fűtés Szövetség szerint lenne lehetőség akár a Biodóm ingyenes kifűtésére is egy kis ráfordítással.

37 perce | Szerző: P. A. R.

37 perce | Szerző: P. A. R.