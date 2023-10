Kedd délelőtt, 11 óra 30 perctől rendkívüli sajtótájékoztatót tart Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Budapesten.

Navracsics Tibor bejelentésre készül az uniós forrásokról (Fotó: Navracsics Tibor Facebook)

A meghívóból sok részlet nem derült ki, de azt világossá tették, hogy

a kormányzati bejelentés az uniós forrásokat érinti majd, miután új információk állnak rendelkezésre.

Ennek háttere egyértelműen a ma reggel megjelent cikk a világ egyik legfontosabb üzleti lapjában, a Financial Timesben (FT). Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az újságnak három uniós tisztviselő is arról beszélt, hogy az Európai Bizottság még novemberben feloldhatja 13 milliárd euró, Magyarországnak járó forrás befagyasztását. Navracsics Tibor a kormányzat nevében először reagál majd a kétség kívül áttörést jelentő fejleményre.

Az FT arról számolt be, hogy Európai Bizottság azért készül arra, hogy felszabadítja a magyar, jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott több milliárd eurós uniós forrást, mert ezzel akarja biztosítani, hogy a magyar kormány támogassa az EU küszöbön álló költségvetésének módosítását, amire az Ukrajnának nyújtott, eddig is jelentős pénzügyi támogatás további növelése miatt van szükség.

A lap egyértelműen fogalmazott: a tavaly december óta befagyasztott pénzeszközök felszabadítása győzelmet jelentene Orbán Viktor miniszterelnök számára, aki világossá tette, addig nem járul hozzá az új uniós költségvetéshez, amíg Magyarország nem fér hozzá az uniós finaszírozáshoz.

Ezek tehát dióhéjban az előzmények. Navracsics Tibor rövidesen kezdődő sajtótájékoztatójáról a Világgazdaság élőben tudósít.