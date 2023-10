Sikeres EU-s pályázat, sok elért tanár, de még több kihívás – így áll a hazai digitális oktatás

Temérdek lehetőséget kínálnak az oktatástechnológiai fejlesztések, ám ezekkel nem tud lépést tartani a pedagógia és akkor a nemzetközi akadályokat még nem is említettük. Sosem volt még annyi gyermek a Földön, mint ma, de az internet-hozzáférés Magyarországon is probléma és mire a tanárok kitanulnak egy új technológiát, az elavul. Ezen ellentmondások feloldásán is dolgozik a hazai Education:Next szövetség, a kezdeti lépések alapján sikerrel.

1 órája | Szerző: Szűcs András

