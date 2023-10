Újraindul péntektől a Startup Factory program, amelyben a kormány mintegy ötmilliárd forintos keretösszeggel nyújt támogatást olyan inkubátoroknak, amelyek mentorálással és tőkebefektetéssel is segítik az induló magyar startupokat – olvasható a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közleményében. Az új eseménnyel 2013 óta már negyedszer hirdeti meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a KIM támogatásával a programot.

Fotó: Shutterstock

A programban inkubátorokon keresztül jut el az állami támogatás az induló vállalkozásokhoz. A korai fázisú cégeket támogató inkubátorok az új termékek piacra vitelét és a szükséges finanszírozás megszerzését segítik. Tekintve, hogy az inkubátor ezzel a saját tőkéjét is kockáztatja, elemi érdeke az is, hogy hosszabb távon is ígéretes eredményeket mutató startupokat válasszon ki,

ami biztosítja azt is, hogy az állami támogatás a legjobb helyre kerüljön.

A tárca kiemelte, hogy a most meghirdetett felhívás célja, hogy a korábbi Startup Factory programokban már bizonyított technológiai inkubátoroknak lehetőséget biztosítson a folytatásra, és továbbiaknak adjon belépési lehetőséget. Felhasználva a korábbi tapasztalatokat és a startup-ökoszisztéma visszajelzéseit, a programot idén bővebben, összesen négy kategóriában hirdetik meg: Régi inkubátor, Specializációs inkubátor, Új inkubátor és Védelmi inkubátor.

Eddig mintegy kétszáz ötlet kapott finanszírozást a Startup Factory programokban, amelyből mintegy 90 további befektetésekhez is jutott, főként magánforrásokból. Több mint tíz startup már külföldi befektetésben is részesült, és a vállalkozások összesített árbevétele már meghaladja a 10 milliárd forintot.

Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár felidézte, hogy a tavasszal meghirdetett Neumann János Program célja, hogy teret és támogatást adjon a magyar kreativitásnak, innovációnak. A kormány ezzel a programmal jelentős támogatást biztosít a fiatal magyar vállalkozóknak, hogy ötleteiket mentorokon keresztül a piacra jutásig segítse.

A Startup Factory nyerteseinek a támogatást a hazai startupkörnyezet fejlesztésére, a kezdő innovatív vállalkozók üzleti lehetőségeinek fokozására kell fordítaniuk. A program részletes kiírása már elérhető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán.