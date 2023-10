Nagyot estek ma is az üzemanyagárak, de figyeljük csak az izraeli háborút

Már a hét elején örülhettek az autósok, hiszen hétfőn a Holtankoljak.hu arról számolt be, hogy szerdán tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenése, mégpedig nem is csekély mértékben, hiszen a portál mind a benzin, mind a dízel esetében literenkénti 20 forintos csökkenést jelzett előre.

A szerdától esedékes árcsökkenés azt is jelentette, hogy a benzin ára sorozatban ötödik alkalommal csökkent és ezzel július vége óta nem látott szintre süllyedt, míg a dízelár a szeptemberi eleji értékig vonult vissza. A literenkénti 20 forintos csökkenésre idén még nem volt példa, de az előző években is csak elvétve találni ilyen esetet.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Szerdán aztán még tovább esett az üzemanyagok ára, a Holtankoljak.hu szerint ugyanis péntektől a benzin ára további 7, a gázolajé pedig 10 forinttal csökken. Azonban a benzin esetében 603 forintos, a dízelnél pedig 650 forintos literenkénti ár lehet, hogy már az üzemanyagárak alját jelenti és megszakad azok további esése.

Az izraeli háború beleszól

Legalábbis erről számolt be lapunknak Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, aki szerint a jövő héten már ismét drágulás következhet be az Izraelben kirobbant háború miatt. Erre utalhat az is, hogy

az olajárak már megindultak felfelé a konfliktus hatására és ezt annak kiszélesedése tovább ronthatja.

A háború eldurvulása a szaúdi–izraeli közeledést is megakaszthatja, melynek keretében a közvetítő USA felé tett gesztusként merült fel a királyság olajtermelésének növelése és az Irán elleni szankciók szigorúbb betartása további készleteket távolíthat el a világpiacról. Az üzemanyagárak csökkenése örömteli, de nem biztos, hogy trend marad, az izraeli háború megakaszthatja és vissza is fordíthatja.