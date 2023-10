Noha július 1-től vásárlás alkalmával díjmentesen lehet a boltokban készpénzt felvenni, havi két alkalommal, 40 ezer forintig, a legtöbb üzletlánc nem kapott rá a lehetőségre. Mindezt annak ellenére sem tették, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint azok a boltok, ahol van lehetőség kártyás fizetésre – vagyis szinte az összes – gyorsan átállhatna erre – derül ki a Boon írásából.

A lapnak Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője elárulta, hogy a lehetőség bevezetését nem tervezik, míg Pákolicz Attila, az Aldi Magyarországhoz tartozó sajtókapcsolatokért felelős Solutions Communications Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy egyelőre csak vizsgálják a lehetőséget.

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a Penny Market már a jogszabályi változás előtt, 2017-ben felkínálta a lehetőséget, mely az üzletlánc mind a 229 magyarországi boltjában elérhető. Azonban a szolgáltatás még a Pennynél is csak az OTP Bank bizonyos kártyái esetében érhető el, ám Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője szerint a Penny részéről nincs akadálya más bankok bevonásának.

A lap több magyarországi bankot is megkeresett az ügyben és az Erste Banktól a következő választ fogalmazta meg Pálosi Márta kommunikációs szakértő: „Az Erste a POS-értékesítésben és -üzemeltetésben jelenleg nem érintett. A bank az általa kibocsátott kártyák esetében – a jogszabályi kötelezettséggel összhangban – július elsejétől már fogadja, kezeli és elszámolja a cashbacktranzakciókat, illetve érvényes ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat esetében érvényesíti a cashbacktranzakciókra vonatkozó törvény szerinti kedvezményt. A törvény által biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőség bankszámlához kapcsolódik, az a díjmentes készpénzfelvételre megjelölt bankszámlához kapcsolódó valamennyi betéti kártyával (társkártya is) igénybe vehető. Cashback esetében is a számlatulajdonos által megjelölt számlához tartozik a kedvezmény. Egy ügyfélnek a megjelölt számlájára adott naptári hónapban első két alkalommal, legfeljebb 40 ezer forint összegre vonatkozik”