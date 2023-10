VG-konferencia: Nagy Márton szerint túl vagyunk a fordulaton, jövünk ki egy viharból

Novemberben egy számjegyű lehet az infláció. Utóbbi a közellenség, és nagy a vita, hogy hová is fog megérkezni jövőre. Mert 2024-ben a növekedésé lesz a főszerep. Azért probléma a pénzromlás, mert gazdaságtörténetileg kettészakította az országot: a belgazdaságot például jelentősen lassította, miközben az exportorientált szektorral semmi gond nincs, ott semmit nem éreznek ebből a válságból. Jelezte:

a magyar gazdaság alapszövetei nem sérültek.

Ugyanakkor a kiskereskedelmen belül is nagyon nagy az aszimetria: megjelent a zsugorinfláció, tehát összetételhatást is lehet megfigyelni, ezért is csökken az áfabevétel, ugyanis alacsonyabb áfa-tartalmú termékeket fogyasztanak a vásárlók. A másik probléma az üzemanyag-kiskereskedelem lassulása, amely a belföldi turizmus lassulásából is fakad. Mint fogalmazott, a turizmuson belül is van egy szakadás.