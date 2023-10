Megközelítőleg félmillió magyar hallgató vette igénybe és 250-260 ezer diploma megszerzését tette lehetővé a 2001 óta fennálló diákhitelrendszer – mondta a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Rákossy Balázs, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója, aki szerint a diákhitel népszerűsége abból fakad, hogy komoly segítséget jelent azoknak a hallgatóknak, akik anyagi nehézséggel küzdenek. A támogatás ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy el tudják végezni az egyetemet és olyan diplomához tudnak jutni, amely egy jól fizető állás megszerzéséhez segíti őket.

Fotó: Veres Viktor

Rákossy Balázs szerint a magyar rendszer világszinten is egyedülálló a tekintetben, hogy egy nagyon nagy arányú állami támogatás van a finanszírozásában, ráadásul olyan feltételrendszert alakított ki a kormány, amely rendkívül méltányos. Amellett, hogy a folyósítás gyakorlatilag alanyi jogon jár, később a visszafizetés sem ró aránytalanul nagy terhet a törlesztő számára.

Bár az infláció és a kamatok is elszálltak, továbbra is rendkívül kedvező feltételek mellett vehetik igénybe a hallgatók a szabad felhasználású Diákhitel1-et, amelynek kamatát idén júniusban 7,99 százalékban maximalizált a kabinet, miközben a tandíj finanszírozására hivatott Diákhitel2 továbbra is kamatmentes. A tapasztalatok szerint pedig ki is használják a lehetőséget a diákok.

A vezérigazgató szerint lehetett arra számítani, hogy a termékeik iránti kereslet növekedni fog, de hogy ilyen mértékben, arra kevésbé: az idei év első felében a Diákhitel1 értékesítése 65, míg a Diákhitel2-é több mint 30 százalékkal bővült, amiben a gazdasági helyzet mellett legalább annyit nyomott a latba a bankokkal való együttműködés és a gyermekes anyák számára nyújtott kedvezmény.

Július elsejétől fontos változás lépett életbe azzal, hogy bevezették a Diákhitel Számlát, ami jóval előnyösebb számlavezetési díjat és további kedvezményeket biztosít az ügyfelek számára. Összesen négy pénzintézettel, az MBH Bankkal, a Gránit Bankkal, az OTP Bankkal és az Erste Bankkal kötöttek 4 éves megállapodást, tehát ők azok, akik kizárólagos számlaszolgáltatást nyújthatnak az újonnan felvett Diákhitel1 szerződések esetében.

Rákossy Balázs beszélt arról is, hogy nem kell attól tartani, hogy olyan helyzet állna elő idehaza, mint Amerikában, ahol tömegessé vált a nem fizetős adósok aránya.