A darvaknak sem kegyelmez a madárinfluenza

Lassan egy hónapja tört ki Magyarországon az újabb madárinfluenza, ami most már több vármegyét és az Alföldet is megtámadta. A baromfikon kívül a Magyarországon átvonuló darvak is áldozatául estek a vírusnak, és előfordulhat, hogy továbbviszik a járványt más országokba is,

17 perce | Szerző: Gergely Máté