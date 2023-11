A kiemelt alkalom és a kiemelt helyszínek miatt eddig is kiemelt árazással dolgoztak a fővárosban a karácsonyi vásárok, amelyek közül a legfelkapottabb a Vörösmarty téren, illetve a Szent István Bazilika előtt található forgatag. Idén azonban a szokásosnál is jobban elrugaszkodtak az árak.

Vastag pénztárcával kell elindulni a karácsonyi vásárba – illetve a Vörösmarty térre csak gazdag számlához tartozó bankkártyával.

Fotó: Markovics Gábor

A legfrissebb körkép szerint a Vörösmarty tér vezet az árak tekintetében, hiszen az ottani vásáron – a teljesség igénye nélkül – a következő számokkal találkozhat az ember:

Töltött káposzta: 7000 forint

Saslik: 5000 forint

Gulyás: 4500 forint

Forró csoki: 2200 forint

Flódni: 1900 forint

Rétes: 1800 forint

Forralt bor: 1350 forint

Négyszeresébe kerül az alapanyag

Természetesen akadnak apró betűs részek is, mert például a gulyás kis bográcsban is kérhető, amit haza is lehet vinni, cserébe viszont a 4500 helyett 8500 forintot kell fizetni.

Előfordul, hogy az elviteles csomagolás 400 forintba kerül, és olyan is, hogy óvatosan nyilatkoznak a kis adagokról – amelyek természetesen olcsóbbak, 1500 forintba kerülnek –, noha központi előírás, hogy ilyen porciónak is kell lennie.

A hangulat természetesen idén is garantált a karácsonyi vásárokban.

Fotó: Markovics Gábor

Egyebekben a változatos kínálatban akad grillzöldség 4000 forintért, sült burgonya 3000-ért, párolt káposzta 2500-ért.

A klasszikus adventi rágcsálnivalónak számító sült gesztenye esetében pedig a 10 dekás kiszerelés ára 2000-ről 2500 forintra nőtt

– az eladói vélemény szerint ennek az oka, hogy az olasz alapanyag ára is a négyszeresére emelkedett.

A Vörösmarty tér már készpénzmentes

A fizetés technikai vonzatai is érdekesek, hiszen nemcsak forintban, hanem például euróban is lehet fizetni, ám a megszólaltatott olasz pár 50 eurót fizetett az életéért, ami napi árfolyamon 19 ezer forintnak forintnak felel meg, ezen az összegen pedig meg is lepődtek a vásárlók, habár a minőséggel elégedettek voltak.

Továbbá a Vörösmarty téren kizárólag bankkártyát fogadnak el, a Bazilika előtt még lehet készpénzzel is fizetni.