Az ingatlanok magas négyzetméterára, a magas hitelkamatok és az építőipari költségek növekedése miatt visszaesett a kereslet az új építésű lakások iránt – közölte a Balla Ingatlan hétfőn, Budapest, a Balaton és a Velencei-tó ingatlanpiacának elemzése után.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Az ingatlaniroda közleménye szerint egyre jelentősebb kereslet-visszaesést lehet tapasztalni az elmúlt hónapokban az új építésű ingatlanok piacán. A Balla elemzése szerint ez elsősorban a rendkívül magasra emelkedő négyzetméterárak eredménye, miközben a folyamatosan emelkedő alapanyagárak is gondot okoztak.

A magas árak hatására visszaesett a kereslet az új építésű ingatlanok iránt, de az is közrejátszott ebben, hogy a hitelre vásárló vevők eltűntek

– nyilatkozta Krausz Gábor, a vállalat siófoki irodájának szakmai vezetője. Ennek ellenére volt igény a jó minőségű, jó helyen épülő új építésű, energiatakarékos, panorámával és extrákkal felszerelt ingatlanok iránt, bár az értékesítés ideje ezeknél is megnőtt.

Akik az új építésűek közül válogattak a balatoni ingatlanpiacon, azok a déli parton 1,5-2 milliós négyzetméteráron találhattak családi házakat, míg ha valaki megelégedett egy parttól távolabb álló ingatlannal, akkor is 1,2-1,5 milliós négyzetméteráron tudott csak vásárolni. Az északi parton is hasonlóan a helyzet, kivéve Balatonfüreden, amely a régió egyik legdrágább települése.

Egymillió forint közelében a vidéki új lakások négyzetméterára Legutóbb a világjárvány alatt emelkedett ilyen csekély mértékben az új építésű vidéki ingatlanok átlagos négyzetméterára, de már olyan települések is vannak, ahol csökkennek az árak.

Budapesten sem sokan keresték az elmúlt évben az új építésű ingatlanokat, amelyek átlagos négyzetméterára az V. és a XIII. kerületben 1,5-2 millió forint felett járt, sőt egyes esetekben elérte a 4 millió forintot is elérte.

A rendkívül magas árak az építőipari költségek növekedésével magyarázhatók, amit tovább súlyosbított a háború miatt nehezedő nyersanyagbeszerzés

– ismertette a közleményben Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője.

Az új építésű ingatlanok piaca a IV. és XV. kerületben is jelentősen szűkült az elmúlt évben – ugyanis ezeket nagyobb arányban vásárolják hitelre, a kamatok pedig magasan jártak –, a beruházók pedig sok esetben felfüggesztették az építkezéseket. Aki mégis kitartott a tervei mellett, az az észak-pesti kerületekben 1,1-1,3 millió forintos négyzetméteráron talált új építésű ingatlanokat.

Kovács Csaba, a Balla agárdi irodájának szakmai vezetője szerint az új építésű ingatlanok iránt a Velencei-tó környékén is szerény volt a kereslet, de a kínálat is mérséklődött – ebben nem is várható jelentősebb változás, amíg a hitelezés be nem indul.