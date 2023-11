Egyszerre két hátrányos örökségen javítana a Microsoft Európában: hogy többen menjenek MTMI- (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területre, és ők lehetőleg nők legyenek – most éppen a kiberbiztonságra szakosodva, amiben általánosságban is rosszul állunk, Magyarországon pláne.

Magyarországon kevéssel tíz százalék feletti az IT-szektorban dolgozó nők aránya.

A kiindulópont, hogy a Microsoft készítette Digital Defense Report szerint 2021-ben és 2022-ben 74 százalékkal nőtt az adathalász-támadások száma, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 921 alkalommal próbálkoztak megszerezni a jelszavainkat. Ráadásul mivel a jelentés is megállapította, hogy a kiberbűnözők egyre szervezettebben és egyre kifinomultabb eszközökkel akcióznak,

a kárérték is ütemesen növekvő trendet mutat: tavaly már 4,35 milliárd dollárt (1565 milliárd forintot) tett ki.

Következésképp a kiberszakemberek iránti igény is növekszik.

Ki a jobb a konfliktuskezelésben?

A vizsgált időszak második évében 35 százalékkal bővült a kereslet, de akadtak kirívóan sok ilyen szakembert kereső országok is, Brazíliában például 75 százalékos volt a keresletnövekedés. Továbbá az OECD-vel közös kutatás kimutatta: az IT-szektor egyik húzóországában, az Egyesült Államokban eközben 16-szor több kiberbiztoztonsági szakembert kerestek, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Mindezek okán indította el a Microsoft a Cybersecurity Skills Initiative nevű szakirányú kezdeményezését, amelynek az a célja, hogy elmozdítsa a kiberbiztonsági szakemberképzést a világ számos pontján. Az egyik ilyen helyszín Magyarország, ahol az európai Women4Cyber Alapítvány a fő partner – nevéből adódóan a szervezet főként nőkkel orvosolná a szakemberhiányt.

A nők általában jobbak a konfliktuskezelésben, és képesek több dolgot egyszerre, horizontálisan áttekinteni, aminek elemzőként jó hasznát veszik

– nyilatkozta Mádi-Nátor Anett elnök. Kifejtette, hogy akkor növekedhet a nők foglalkoztatottsága az IT- és kiberbiztonsági szektorban, ha a társadalom is nagyobb elfogadással közeledik a nők szerepvállalásához a számukra atipikus szakmákban. Ezt elősegíthetné, hogy szerinte kifejezetten jó projektmenedzsment- és elemzői képességekkel rendelkeznek, ezért habár kevesen vannak, közülük sokan töltenek be vezető pozíciókat.

Megjegyezte még azt is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a kiberbiztonság sok tekintetben eltér a hagyományos IT-szakterületektől, ezért például nem kíván meg mély kódolói ismereteket, és változatos karrierlehetőségeket kínál a nők számára is.

Magyarország le van maradva a rossz világátlagtól is

Ezzel egyetért amúgy a magyar kormányzat is, amelynek kimondott célja, hogy a felsőoktatásban is növekedjen az MTMI-területen továbbtanulók aránya, közülük egyre többen legyenek nők – ami aztán áttevődhet a munkaerőpiacra is.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkára a nyári felvételik után elégedetten nyugtázta is a fejlődést.

A törekvés abból a szempontból teljesen helyes, hogy a Microsoft becslése szerint 2025-re 3,5 millióra nő majd a betöltetlen kiberbiztonsági álláshelyek száma, ami nyolcéves távlatot vizsgálva 350 százalékos robbanás. Mindeközben a nők szakmabeli aránya csupán 25 százalékos, amiből világosan látszik, hol a legnagyobb a tartalék. Magyarország pedig még ennél is ramatyabb állapotban van e tekintetben:

a Digitális Vállalkozások Szövetségének nyilvántartása szerint nem is csak a kiberbiztonságiaknál, hanem a teljes IT-szektorban 12,3 százalék a női munkavállalók aránya.

Továbbá általában is hiányzik idehaza a kibervédelmi tudatosság. Ezeken az állapotokon javítana a Microsoft.

Bizonytalanság a pályaválasztás előtt

A cég partnere, a Women4Cyber Alapítvány speciálisan nőknek tart online kiberbiztonsági képzéseket Európa-szerte. Miután nemrég megalakult az alapítvány hazai szekciója, a Women4Cyber Hungary, hamarosan Magyarországon is elindulnak a képzések.

Kiemelt feladat az MTMI-területen tanulónők számának növelése, mert kellenek a kiberszakemberek.

Mádi-Nátor Anett elmondta, hogy sokan bizonytalanodnak el a pályaválasztás előtt, mert nem ismerik eléggé a szakmát, és nem látnak maguk előtt olyan nőket, akik már bizonyítottak a kiberbiztonság terén. Ugyanakkor mivel nincs elég férfi sem a kiberbiztonsági munkaerőpiacon, nemzetstratégiai cél a nők nagyobb arányú bevonása, amit a kampánnyal és képzéssel igyekeznének elősegíteni.