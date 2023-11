A Black Friday mostanra Magyarországon már inkább Black-hétvége vagy -hónap, és nem csak egy pénteki akciós nap, amelynek eredetileg indult. Az, hogy valóban megéri-e a novemberi akciók során vásárolni, esete válogatja. Vannak, amikor pusztán marketingüzenetekkel bombázzák a fogyasztót, és szó sincs valós, nagy árengedményekről, máshol azonban tényleg rá lehet akadni nagyon kedvező ajánlatokra is.

Black Friday napján hagyományosan a játékok és az elektronikai cikkek a legkeresettebbek, így az áruházak leginkább ezeket akciózzák.

Fotó: Shutterstock

„Mindenesetre jó, ha most sem csak azért vásárolunk, mert a marketingüzenetek azt sugallják, hogy kihagyhatatlan az ajánlat, hanem mert valóban szükségünk van egy termékre, és azon belül is utánajárunk, hogy valóban megfelelő lesz-e az éppen akciós darab” – tanácsolja Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) szakértő munkatársa.

Óvatosan a csomagajánlatokkal!

Gyakran találkozhatunk azzal, hogy ha egy helyen vagy egy márkától több terméket veszünk, akkor nagyobb kedvezményt kaphatunk. Anyagi szempontból logikusnak tűnik, hogy ez esetben éljünk az ilyen lehetőségekkel, ha amúgy is éppen most szereljük fel a lakásunkat mosógéppel, mosogatógéppel és hűtővel, mondjuk, egy költözés apropóján.

„Egyrészt az anyagi szempontokon túl egyéb tényezőket is érdemes figyelembe vennünk, másrészt anyagilag sem biztos, hogy jobban járunk hosszú távon. Ugyanis, ha már azzal is elkezdünk számolni, hogy mekkora a megvásárolni tervezett készülékek működtetésének energiaigénye, akkor az is kiderülhet, hogy tulajdonképpen egy nagy pénznyelőt tervezünk éppen beköltöztetni a lakásunkba” – figyelmeztet Dénes Júlia, hozzátéve:

Ahogy az sem mindegy, hogy valóban tisztára mossa-e majd az a gép a ruháinkat, edényeinket, vagy éppen mennyire stabilan hűti az élelmiszereket, hogy azok a lehető legtartósabbak legyenek, és ne kelljen kidobnunk azért, mert hűtő helyett csak egy szekrényt vettünk.

A hagyományos vezetékes porszívók idei TVE-tesztjéből kiderül például, hogy 13 termék megbukott a porkibocsátás vizsgálata során. Jobb, ha vásárlóként kerüljük ezeket a port szívó-fújó készülékeket, még akkor is, ha csomagban, nagyon kedvezményes áron ajánlják a gyártók.

Ne márkát, inkább terméket válasszunk!

Abba a csapdába sem érdemes beleesnünk, hogy vakon bízunk egy márkanévben, még akkor sem, ha nekünk már bevált egyik vagy másik márka.

Sem pozitív, sem negatív irányban nem érdemes kétséget kizáróan véleményt formálni. A gyártók különböző termékei közel sem nyújtanak azonos teljesítményt minden szempontból.

„Nyilván azt gondolnánk, hogy a drágább termékük a jobb teljesítményű, az olcsóbb pedig kevésbé” – utal rá a fogyasztóvédelmi szakértő. Ez azonban nem mindig van így, legalábbis a TVE független, laborban végzett terméktesztjei alapján kijelenthető, hogy ilyen egyértelmű összefüggés nincs.

Sokszor a szállítási költséget is megspórolhatjuk, ha online rendelünk a Black Friday akciók idején.

Fotó: Mediaworks

A Samsung RB34T600CSA kombinált hűtőszekrénye például egy kiváló energiahatékonyságú termék a maga 264 ezer forintos átlagárával – és még hűt is. Ezzel szemben a szintén Samsung, de BRB26705EWW típusú kombinált hűtő kifejezetten sok energiát fogyaszt, mindezt úgy, hogy a hűtési hatékonyságot mérő teszteken gyenge eredményt ért el, ráadásul ez utóbbit is hűtőként hirdetik, és 380 ezer forintos átlagáron vehetjük meg.

Éljünk az online vásárlás előnyeivel!

„Ha már körvonalazódott, hogy milyen terméket tervezünk éppen beszerezni, hasznos lehet online tájékozódni a termék tulajdonságairól vagy éppen arról, hogy hol találunk készleten az általunk kiszemelt darabból” – szól a jó tanács.

Nem utolsósorban így könnyebben és gyorsabban össze is tudjuk hasonlítani az árakat, mintha boltról boltra járunk.

Sokszor a szállítási költséget is megspórolhatjuk Black Friday idején, ha online rendelünk. Nyugodt körülmények között értelmezhetjük az olvasott információkat, mielőtt meghozzuk a végleges döntést. Ebben segíthetnek a gyártóktól független terméktesztek is, amelyek különböző szempontok szerint vizsgálják a termékeket. Mindezek után a saját elvárásainknak megfelelően értékelhetjük, hogy számunkra vajon megfelelő-e az éppen akciós termék.

Hasznos lehet online tájékozódni a termék tulajdonságairól.

Fotó: Shutterstock

Persze, online vásárlás során sem kerülhető el a fogyasztóra nehezedő diszkrét nyomásgyakorlás, mint például, hogy „már csak néhány darab maradt” vagy „utolsó darab”, amivel próbálják sürgetni a döntéshozatalt. „Ennek ne dőljünk be! Mert kattintgatni könnyű, de mégiscsak a saját pénzünkről van szó. Gondoljuk végig, mire költjük” – fűzte hozzá a TVE munkatársa.