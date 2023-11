Szorosabb gyeplőre fogná az online kereskedőket és ellehetetlenítené az online szerencsejáték terén a nem hivatalos szereplőket a kormány. A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárások és a bírságok is szigorúbbak lesznek, ha elfogadják az Igazságügyi Minisztérium javaslatát.

A törvénytervezet az illegális szerencsejáték szervezői ellen a korábbinál jóval szigorúbban lépne fel, így a jövőben lehetőség lesz a magyar szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül működő oldalak blokkolására, sőt, a hatóságok a fizetési számláknál pénzforgalmi korlátozást is elrendelhetnek.

Fotó: Shutterstock

Tekintve, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága csak a Szerencsejáték Zrt.-nek, valamint az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát 2056-ig birtokló LVC Diamond Kft.-nek adott erre engedélyt, az intézkedés nyertese is ez a két vállalkozás lehet.

Az IM által kidolgozott salátatörvény másik fontos eleme a fogyasztóvédelmi bírságok szigorítása, melyet az online piacterekre és az elektronikus kereskedelemre is kiterjesztenek.

A korábban 15–200 ezer forint közötti sávban mozgó bírságok mértéke a jövőben egymillió forinttól hárommilliárd forintig terjedhet,

sőt, a sorozatos szabálysértések esetében még ennél is magasabbra emelkedhet, az online piacokon a cégek árbevételének 5 százalékát is elérheti. Emellett a bírságok kiszabása mellett az üzletek ideiglenes bezárására is sor kerülhet súlyosabb jogsértések esetén.

Végezetül a törvényjavaslat kibővíti a fogyasztóvédelmi hatóság jogköreit is a légitársaságokkal szemben, így lehetősége lesz például fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabni ezen cégekkel szemben.