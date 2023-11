Bajuszverseny az egészségért A férfiak egészségmegőrzésére és a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmet felhívó hazai Ments Manust Mozgalom (MMM) általános tevékenységén túl bajuszszépségversenyt és nyereményjátékot hirdetett. Ennek az alapja természetesen a nemzetközi Movember-kampány, amelyben novemberben a férfiak bajuszt növesztenek, ezzel provokálva ki egy kérdést, amely kapcsán el lehet kezdeni beszélgetni a férfiegészségről. Az MMM most arra emlékeztetett, hogy egy diszkrét, online IPSS-teszttel két perc alatt utánajárhatnak, rendben van-e a prosztatájuk, és szükséges-e orvoshoz fordulniuk. Egyébként pedig november 13. és 30. között bárki beküldheti a bajszáról készült fényképet a mozgalom Facebook-oldalára, és a legtöbb like-ot gyűjtő bajusz viselője 50 ezer forintos bajuszápoló szettet kap, sőt, a szavazók között is kisorsolnak három Barber Shop csomagot is december 5-én.