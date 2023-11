Darabolás, fagyasztás, nitrogéngőz – világszínvonalú fejlesztések a hazai orvoslásban

A daganatos betegek hasznára váló újításokról számolt be a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem is. Pécsett üzembe helyezték a sci-fi-kelléknek hangzó Varian Halcyon kis energiájú lineáris gyorsítóeszközt, amely a tudomány mai állása szerint a leghatékonyabb sugárterápiás készülék. A fővárosban pedig a daganatos gyermekek későbbi saját gyermekvállalását segítő eljárást tudnak már végrehajtani, a Semmelweis ráadásul külhonban, Londonban is beszámolhatott a tudományos és oktatómunkájáról.

19 perce | Szerző: Szűcs András