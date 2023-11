Debreceni akkumulátorgyár: döntött a bíróság, megszüntette az eljárást

A Debreceni Törvényszék perindítási jog hiánya miatt megszüntette a budapesti székhelyű Védegylet egyesület részéről, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott egységes környezethasználati engedély jogszerűsége tárgyában indult eljárást – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál, a Haon. Az oldal emlékeztet, hogy a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) még 2022. november 28-án nyújtott be a Déli Ipari Parkban épülő akkumulátorgyár létesítéséhez szükséges egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyre február 18-án meg is kapta az engedélyt. Ezt követően a Védegylet ügyvédje keresetlevelében kérte, hogy a határozatot semmisítsék meg, és kötelezzék a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására. A szervezet továbbá azt is szerette volna elérni, hogy a bíróság nyújtson olyan egyértelmű iránymutatást, mely alapján a tervezett akkumulátorgyártó-üzem megvalósítására környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem adható.

A Védegyletnek semmilyen kötődése nincs Debrecenhez, így az ott épülő akkumulátorgyárhoz sem.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A bíróság azonban megállapította, hogy a keresettel támadott közigazgatási cselekménnyel összefüggésben a felperes a fenti jogszabályi rendelkezések alapján per indítására nem jogosult. Az összegzésből kiderül ugyanis, hogy

egyetlen adat sem volt arra vonatkozóan, amely alapján az egyesület bármilyen helyi jellegű kötődéssel rendelkezne, semmilyen érdemi aktivitásra a felperes tevékenysége nem utalt, amely bármilyen módon köthető volna a gyár által érintett területhez vagy annak a legalább a közelében volna.

A felperes nyilatkozata alapján is csak 2023 januárjától kezdődően folytatott egyeztetéseket, tanulmányozta a dokumentációkat, ami a törvényben írt legalább egyéves működési időtartam kritériumának nem felel meg.

A bíróság szóvivője azt mindenesetre megerősítette, hogy ezen döntésétől függetlenül további három magánszemély és egy civil szervezet esetében az egységes környezethasználati engedély tárgyú határozat jogszerűségének felülvizsgálata iránti per folyamatban van.

A 2011-ben alapított CATL az elektromosautó-akkumulátor gyártásának egyik legjelentősebb szereplője 37 százalékos piaci részesedéssel: 13 gyárral rendelkezik világszerte, és mintegy 120 ezer embert foglalkoztat. A debreceni akkumulátorgyár tervei 2022 augusztusában láttak napvilágot: a magyarországi beruházás a cég második létesítménye lesz Európában, mivel Németországban már több mint öt éve jelen van egy, a hazánkba tervezetthez nagyon hasonló gyárral.

A Magyarországra tervezett gyárépítés egy 7,34 milliárd eurós, azaz átszámítva 3 ezermilliárd forintos beruházás, amelynek teljesítménye 100 gigawattóra lesz, amikor teljesen elkészül.

A CATL választása azért esett a cívisvárosra, mert

az akkumulátorgyártáshoz szükséges alapanyagok könnyen beszerezhetők,

az autógyártás nagy múltra tekint itt vissza,

a beszállítók és a vevők elhelyezkedése szempontjából pedig ideális helyen fekszik.

Ezeken kívül az infrastruktúrát is kiválónak ítélik meg a kínaiak a Déli Ipari Parkban: a hulladékkezelési szolgáltatástól kezdve a közúti közlekedésig elégedettek a körülményekkel.