Debreceni BMW-gyár: megvan, mikor indulhat el a gyártás

Szélsebesen suhan éves célja felé a debreceni beruházásával is újabb mérföldkőhöz érő BMW Emelkedő bevételek mellett javult nagyot a Bayerische Motoren Werke (BMW) üzemieredmény-rátája, miközben jól alakult a szabad készpénzáram, és terv fölött nőttek az e-autó-értékesítések is. A debreceni beruházás is újabb mérföldkőhöz ért a képzési centrum átadásával. A nyereséget azonban megviselte a kínai nagybevásárlás.