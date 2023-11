Már jó néhány wellnesshotel teltházas az ünnepekre, és a városi szállodákban az adventi hétvégék is nagyon keresettek – derült ki a Szallas.hu adataiból.

Lillafüred is népszerű célpont

Fotó: Shutterstock

Decemberben a foglalások közel fele hotelekbe szól a szállásfoglaló oldalon.

Utánuk az apartmanokat választották eddig a legnagyobb arányban az utazók, minden ötödik foglalás hozzájuk érkezett be. Az előfoglalási adatok alapján a vendégházak 15 százalékban, a panziók 12 százalékban részesültek a foglalások számából. Az előfoglalási időszakot az utolsó pillanatos foglalások váltják majd, aminek hatására tovább nőhet a teltházas szálláshelyek száma.

A Szallas.hu partnereitől származó információk szerint a többség tudott árat emelni tavalyhoz képest az ünnepi időszakra, december többi napján viszont csak a tavalyi árak alatt tudják értékesíteni szobáikat.

Az összesített előfoglalások alapján az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 16 ezer forint decemberben, ami 17 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A hotelekben ez 24 800, az apartmanoknál 9300, a vendégházaknál 9900, a panzióknál pedig 12 300 forint.

A főváros, Eger, Szeged, Pécs és Hévíz után Gyula, Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Sopron vezetik a legkedveltebb úticélok listáját a decemberben utazók körében. Valamennyi település színes adventi forgataggal, karácsonyi vásárokkal, korcsolyázási lehetőséggel, hütte hangulattal várja a látogatókat. A fürdők és a wellness hotelek is népszerűek, illetve a gasztronómiai események is mágnesként vonzzák az érdeklődőket. A szállásadók is igyekeznek a vendégek kedvében járni. Sok helyen forralt bor, puncs, élőzenés est, valamint karácsonyfa dísz- és mézeskalács készítéssel várják az utazókat az adventi időszakban – közölte a Szallas.hu.