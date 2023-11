Érezhető növekedés vár jövőre a magyar gazdaságra, bajban a német modell

Az idei enyhe recesszió után 2024-ben 3 százalék körül bővülhet a magyar gazdaság – mondta Nagy János, az Erste Bank elemzője a Bruttó legújabb adásában a jövő évi kilátásokról. A közgazdász ugyanakkor le is hűtötte a kedélyeket, szerinte strukturális problémák vannak az európai gazdasággal, amiből a magyar gazdaság sem tudja magát függetleníteni. Kifulladt az a növekedési modell, ami az orosz olcsó nyersanyagra és a kínai felvevőpiacra épült. Arról is beszélt a közgazdász, hogy a keleti nyitásnak is köszönhető, hogy a német ipar problémáitól függetleníteni tudta magát eddig a magyar ipar.

42 perce | Szerző: Járdi Roland