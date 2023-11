Bármilyen meglepő, 2022-ben a nagyvállalati kör 50 százalékkal növelte az árbevételét Magyarországon, ami nagyobb volt, mint az infláció – mondta Szajlai Csaba, a Mediaworks gazdasági divízióvezetője a 2023-as Figyelő TOP200 Díjátadó Gálán. Hozzátette, mintegy 10 ezermilliárdra növekedett az árbevételük.

Szajlai Csaba elárulta, hogy fontos mérföldkőhöz érkeztek, a terveik szerint Figyelő a jövőben offline térben erősödik. A Világgazdaság hírportál olvasottságáról elmondta, hatalmas növekedést regisztráltak az őszi hónapokban, az olvasók száma megduplázódott.

Úgy érezzük, hogy olyan szakmai műhelyt tudtunk kialakítani, amely méltó a Világgazdaság 55 éves múltjához

– fogalmazott a divízióvezető.

Varga Mihály pénzügyminiszter gratulált azoknak a cégeknek, amelyek bekerültek a TOP200-ba, szerinte ezek a cégek sokat tettek azért, hogy a magyar gazdaság hajója egyre kedvezőbb szeleket fogjon ki.

„Új helyzetet látunk a gazdaságban, most vannak jó hírek”

– mondta a pénzügyminiszter, s emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt bizakodtak, hogy jobb lesz a jövő. Szerinte ez a jövő elérkezett.

Válság nem volt – mondta –, válság akkor van, ha az emberek tömegével veszítik el a munkahelyüket, de erre nem került sor. A legutóbbi GDP-adatról elmondta, jó jel, hogy az a nehéz időszak, amelyet át kellett vészelni, kezd véget érni. A Covid előtti utolsó békeévhez képest a magyar gazdaság lendületbe jött, 5,3 százalékkal vagyunk előrébb 2019 utolsó negyedévéhez képest.

Jelezte, hogy szintén jó hír, hogy az infláció egy számjegyű tartományba került októberben, 9,9 százalék lett, ahogy fogalmazott a „public enemy”, az első számú közellenség egyre inkább húzódik össze.

A monetáris és fiskális politika együttműködése megteremtette a lehetőséget, hogy csökkenjenek a kamatszintek

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy szeptember óta a reálbérek ismét nőnek, ez a növekedés szempontjából is jó jel, mert magával hozhatja a fogyasztás élénkülését. Az exporttal is jól állunk, e tekintetben rekordévre számít a pénzügyminiszter.

Az állampapírpiacon is kedvezők a fejlemények – emlékeztetett rá –, tegnap 500 millió dolláros kötvénykibocsátást hajtott végre az ÁKK, ma pedig a hazai szereplők döntöttek rekordot, a valaha volt legnagyobb állampapír-keresletet regisztrálták mintegy 1 milliárd euró értékben.

A miniszter szerint a kamatvárakozások is azt mutatják, hogy a befektetők bíznak a magyar gazdaságban. Van okunk optimisták lenni – jegyezte meg. Visszautalt a ma reggeli eseményre is, amelyen közösen szólalt fel Virág Barnabás társaságában, amit a forint is jól fogadott.

Varga Mihály szerint a magyar gazdaság fundamentumai jók:

a szerkezete ugyanis stabil,

a munkaerőpiac feszes, aki akar és tud dolgozni, az dolgozik,

a folyó fizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg egyenlege is egyre kedvezőbb.

A hét szűk esztendő időszakában vagyunk, ezt ki kell mondani

– fűzte hozzá a tárcavezető –, 2019 óta konfliktusok sorát éljük meg, kezdve a Coviddal, majd az orosz–ukrán, most legutóbb pedig az izraeli–palesztin háborúval. Szerinte a kérdés, hogy milyen reményeink vannak, úgy látja, a cégek, a vállalkozói szellem jelentik a reményt. „Ez fog bennünket ötről a hatra emelni” – tette hozzá, majd az új kihívásokat, a zöldgazdaságot, a mesterséges intelligencia terjedését, a digitalizációt és az elektromobilitás terjedését említette. Szerinte ez utóbbi lesz a következő időszak legfontosabb gazdasági szerkezetet módosító eleme.

Varga Mihály hangsúlyozta, optimistának kell lenni. Ha az a teljesítmény létrejön, ami eddig jellemző volt, akkor minden remény megvan arra, hogy a díjazottakkal együtt köszöntsék a következő időszakot – zárta beszédét a pénzügyminiszter.