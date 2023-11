Jól jött, hogy teljes kapacitással termeltek az üzemek A részletes adatokra még várni kell, de a KSH előzetes közlése szerint érdemi változás nem volt az ipari termelés szerkezetében. Miközben a termelés csökkenéséhez az alágak többsége hozzájárult, ez alól továbbra is kivétel maradt a villamos berendezés gyártása (akkumulátor gyártás) és az autóipar. A javuló szeptemberi teljesítmény tehát a nyári leállások után ismét teljes kapacitáson működő export szektoroknak volt köszönhető. Az adatok alapján ráadásul úgy tűnik, hogy a Volkswagen csoportot érintő technikai jellegű probléma szeptember végén sem okozott olyan mértékű termeléskiesést végül, ami lefelé húzta volna az ipar teljesítményét. „Meglátásunk szerint amíg a gazdasági környezet tartós változást nem mutat, addig az év eleje óta megfigyelt termelési szint körül ingadozik majd az ipari termelés. Ez egyben azt is jelenti, hogy az év egészét nézve is olyan 5-6 százalék körüli ipari visszaesésre lehet számítani” – figyelmeztet Virovácz Péter.