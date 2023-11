Szeptemberben 1,3 milliárd euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, miután az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 13 százalékkal, az importoldalon 8,1 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel idén harmadjára volt 1 milliárd euró fölötti a szufficit a külkereskedelmi mérlegben.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint írják, szeptemberben az export euróban számított értéke 5,1 százalékkal, az importé 19 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.

A termék-külkereskedelmi egyenleg ezzel 2,1 milliárd euróval javult.

Tavaly pont fordítva történt, az energiaárak, azon belül is főként a gáz ára miatt három olyan hónap is volt, amikor 1 milliárd euró fölött volt a külkereskedelmi deficit. Idén azonban március óta folyamatosan pluszban van a havi egyenleg, ami egyrészt köszönhető az energiaárak normalizálódásának, másrészt a belső fogyasztás földbe állásának. Mindez viszont megerősíti korábbi feltételezésünket, miszerint a nettó export lehet a növekedés legnagyobb támasza idén. Ettől nagyobb fegyvertény a magyar gazdaság sérülékenysége szempontjából, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben már idén eltűnhet a folyó fizetési mérlegben tavaly felhalmozott gigantikus deficit, ami a forint erősödésének is további támaszt adhat.