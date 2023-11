Elárulta a legfontosabb részleteket Lázár János a jövőre bevezetésre kerülő egynapos autópálya-matricáról – írja a Hvg.hu. Ez egy uniós kötelezettség, minden tagállamnak alkalmaznia kell.

Hivatalos: Lázár János bejelentette, mennyibe kerül az egynapos autópálya-matrica – a bevezetés dátuma is megvan (Fotó: Kovács Attila/MTI)

Így kiderült a legújabb úthasználati jogosultság ára és bevezetésének határideje is. Az egynapos autópálya-matricáról a Világgazdaság is írt korábban. A nyár óta lehet tudni, hogy a kormány valóban bevezeti jövőre az egynapos autópálya-matricát. Akkor az Építési is Közlekedési Minisztérium (ÉKM) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a bevezetés határideje 2024. március 25. Ezt a dátumot az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve szabta meg.

Ugyanakkor eddig az nem volt ismert, hogy ennek átültetése a magyar útdíjrendszerbe pontosan mikor esedékes. Merthogy sem az egynapos használati jogosultság ára, sem a hazai bevezetés pontos dátuma tekintetében nem született még döntés. Ez viszont már a múlt, ugyanis Lázár János hétfőn az éves bizottsági meghallgatásán az országgyűlésben bejelentette, hogy az egynapos autópálya-matrica 2024. március 1-től érkezik és 5150 forintba fog kerülni.

Hogyan számolták ki, mennyibe kerül az egynapos autópálya-matrica?

Mindez tehát az jelenti, hogy a végső határidőnél valamivel hamarabb elérhetővé válik a termék Magyarországon. Ez nem számít meglepetésnek, még akkor sem, hogy előzetesen az is felmerült, hogy mivel a rendszerben van némi időbeli rugalmasság, majd csak valamikor 2024 második felében élesedik az egynapos jogosultság idehaza. Ez a forgatókönyv tehát nem igazolódott be.

Az árban sincs semmi meglepő, a Világgazdaság korábbai számításai is azt vetítették előre, hogy 5100 forint környékén alakulhat a 24 órás autópálya-engedély ára. Ez azért volt prognosztizálható, mert az Eurovignetta irányelvben lefektették a kereteit, hogyan kell árazni az egynapos matricát. A személyautók (D1) esetében a fő szabály a következő: az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. A másik fontos szempont, hogy a vonatkozó jogszabály szerint az útdíj mértéke inflációkövető.

Csakhogy nincs kőbe vésve, hogy az inflációval azonos vagy annál alacsonyabb drágításnak kell történnie. Az utóbbira volt példa az idén is, a megyei matricák árát bőven alatt emelték. Mindenesetre az ÉKM tájékoztatása szerint az augusztusi inflációs adat számít irányadónak a jövő évi autópálya-matricák árának megállapításához, ami 16,4 százalék volt. Ebből ki lehetett kalkulálni a 2024-es árakat, a D1-es országos jogosultság 57 260 forint lesz jövőre. Ennek a 9 százaléka pedig 5153 forint, vagyis az 5150 forintos ár majdnem a lehetséges maximum.

Kinek éri meg az egynapos autópálya-matrica?

Az egynapos jogosultság megítélése kettős. Lényegében ugyanis bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet.

Ugyanez igaz Magyarország esetében is: jelenleg a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos, amelynek az ára jármű-kategóriánként változik, de jövőre D1 és D2 kategóriában 6400 és 9310 forintot kérnek el érte. Márciusig ezt a terméket vásárolják azok is, akik valahol belépnek az országhatáron, majd ugyanaznap ki is lépnek az ország területéről. Ennél jóval olcsóbb lesz tehát az egynapos jogosultság. Éppen ezért minden EU-s ország jól felfogott érdeke, hogy minél később tegye elérhetővé az egynapos matricát.