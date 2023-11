Nem csupán szenteste napján, hanem december 31-én is zárva tartanak a teljes mértékben hazai tulajdonú, nemzetközi franchise kereskedelmi hálózatot működtető Diego magyarországi boltjai, erről tájékoztatott a vállalat. Mint írták, a nyitvatartás átalakítása az év végi ünnepekre már a korábbi években is felmerült, erről azonban eddig egyedileg határozott a Diego 100 magyarországi üzletét működtető közel 80 magyar családi vállalkozás.

Fotó: Shutterstock

Mint ismert, idén a Lidl jelentette be elsőként, hogy csatlakozik a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) valamint az Egyenlő.hu szakszervezet kezdeményezéséhez és Szenteste nem nyit ki, helyette mind a 8500 dolgozója számára szabadnapot biztosít. Bár később a Penny is ugyanígy döntött, és elvileg a többi lánc sem zárkózik el az ötlettől, egyelőre azonban finoman szólva sincs túl nagy tülekedés a legnagyobb áruházak között a csatlakozást illetően. Ráadásul szorít a határidő is, a szakmai képviselet szerint legkésőbb december 10-ig, meg kell hozni a döntést arról, hogy bezárnak-e a boltok aznap vagy sem.

Közösen és egyhangúlag döntöttük el, hogy 24-én és 31-én egyaránt pihenőt adunk a bolti dolgozóknak, akik mögött nagyon nehéz és kemény év áll

– ezzel indokolta a boltzárat Varga Balázs, a Diego ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, hogy így az alkalmazottak és az üzemeltető franchise partnerek egyaránt a hozzájuk legközelebb állókkal készülhetnek az év talán legfontosabb családi ünnepére.