Vásárlási kényszer és túlfogyasztás. Holnap újra találkozhatunk a jelenséggel, sőt, Magyarországon valójában nem csak november negyedik péntekéről szól a Black Friday, hanem egyes kereskedőknél már hetekig tart a szezon. Ám az akciók hatására, sok esetben feleslegesen vásárolt termékek egy része bizony utólag az online piactereken köt ki.

A vásárlók 38 százaléka kifejezetten az egyedi, különleges, vagyis bolti forgalomban nem kapható termékeket keresik.

Fotó: Shutterstock

A túlfogyasztást csúcsra pörgető időszakhoz kapcsolódóan a Jófogás idén csaknem 1500 felhasználó válaszai alapján készített felmérést.

Az internetes „garázsvásár” nem reprezentatív online felmérésének eredményei szerint a megkérdezettek közel fele érezte már, hogy szüksége lenne vásárlásmentes időszakra, és épp ennyien gondolják, hogy az év végi akció- és leárazásdömping kifejezetten káros a mentális egészségükre.

Eközben a kérdőívet kitöltők megközelítőleg ötöde állította, hogy érez vásárlási kényszert a Black Friday szezonjában, sőt továbbra is vannak, akik egymillió forintnál is többet költenek ebben az időszakban. Minden tizedik kitöltő pedig vásárolt már feleslegesen terméket az akciók hatására, és ugyanebben az arányban utólag el is adta.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Örömmel látjuk, hogy tavalyhoz képest szinte hasonló, 60 százalék körüli azoknak az aránya, akik a túlfogyasztás helyett a használt cikkek vásárlását részesítik előnyben

– emelte ki Takács Borbála, a Jófogás marketing- és kommunikációs igazgatója. Majd hozzátete: „Ennek része az is, hogy aggódnak a túlfogyasztás negatív hatásai miatt, és az is, hogy a környezetre is pozitív hatással legyenek.”

Nem meglepő, hogy sokan most is inkább használtan vásárolnak, hiszen az apróhirdetési piacterek folyamatosan fenntartható és megfizethető vásárlási lehetőségeket kínálnak.

A kedvezményes ajánlatokat pedig nemcsak a Black Friday időszakában, hanem egész évben keresi a megkérdezett felhasználók több mint fele.

A környezeti hatások csökkentése mellett fontos szempont még, hogy a Jófogáson ekkortájt a felhasználók 38 százaléka kifejezetten az egyedi, különleges, vagyis bolti forgalomban nem kapható termékeket keresi – fűzte hozzá a Jófogás felmérését bemutató közlemény.