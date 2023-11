Két számjegyű reálhozamot fizethet az inflációkövető állampapír 2024-ben

A lakossági állampapírok népszerűsége továbbra is töretlen, ami nem csoda, hiszen az alacsony kockázatú megtakarítások között kiemelkedően magas, adómentes évesített hozamot fizet. A prémium állampapír (PMÁP) évesített kamata az aktuális időszakban 14,75 százalék, de a bónusz állampapír jelenlegi negyedévre fizetett évesített 9,31 százalékos kamata is „észrevehető” hozam.

A kibocsátó Államadósság Kezelő Központ a kibocsátás óta idén már kétszer megnövelte a prémium állampapírból vásárolható mennyiséget.

Fotó: Kallus György / Kallus György/Világgazdaság

Természetesen a PMÁP-ot ígéretesnek ítélőkkel szemben megjelentek a kétkedők is, és valljuk be, az érvelésük logikusnak tűnik: a magas infláció mellett ezek a hozamok nem túl vonzóak. Hosszú ideig az aktuális hónapra mért éves infláció meghaladta az állampapírok éves kamatát, ez azt jelentette, hogy a pénzünk vásárlóereje még a hozamokkal növelten is csökkent. Vagyis kevesebb árut tudtunk vásárolni a jelentős áremelkedés miatt.

Ezek után hogy lehet az inflációkövető állampapír hozama az infláció alatt?

A kérdés adja magát, a válasz azonban egyáltalán nem meglepő, elég csak jobban belenézni az inflációkövető prémium állampapír működésébe – hívta fel kérdésünkre a figyelmet Argyelán József, a Bankmonitor.hu elemzési igazgatója. A kérdéses befektetés kamata két részből áll.

A kamatbázis mindig az adott időszakot megelőző év inflációjával egyezik meg. Ez a jelenlegi periódusban a 2022-es inflációt jelenti, amelynek mértéke 14,5 százalék volt.

A kamatbázist minden évben fix kamatprémiummal növelik meg, ennek mértéke az aktuálisan vásárolható 2033/I PMÁP sorozatnál 0,25 százalék.

A teljes induló kamat ezen két tétel alapján 14,75 százalék, ami a 2023-ban eddig látott inflációs adatok fényében nem túl rózsás. Idén januárban még 25,7 százalékos éves áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az egész 2023-as évben pedig eddig mindössze két hónapban alakult az egy évre visszatekintő drágulás a 14,75 százalékos szint alatt.

Két dolgot mindenképpen figyelembe kell venni

„Egyrészt a megtakarítás kamatát érdemes a többi hasonló kockázatú befektetésen elérhető nyereséggel összevetni“ – tanácsolja a szakember. Márpedig a bankbetétek és más állampapírok kamata messze elmarad ettől a 14,75 százalékos szinttől. (A Bónusz állampapírnál volt olyan negyedév, amikor tudott versenyezni az inflációkövető befektetéssel, de ez is már a múlt ködébe vész.)

Valamennyi állampapír között a PMÁP a legígéretesebb, bár volt olyan negyedév, amikor a Bónusz állampapír tudott versenyezni az inflációkövető befektetéssel.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

„Másrészt látnunk kell – tette hozzá –, hogy az inflációkövető állampapír késleltetve követi az áremelkedést.” Az idei magas inflációs adatok majd a jövő évi kamatszintben jelennek meg. Ez pedig nagyon is biztató jövőt jósol a prémium állampapírnak.

Jövőre 18 százalék feletti kamat jön a prémium állampapírnál?

A 2023-as átlagos infláció lesz lényeges a prémium állampapír hozama szempontjából. Ez még pontosan nem ismert, de a megállapításához szükséges 12 adatból 10-et már közzétettek. Ezen tíz adat alapján az idei eddigi éves átlagos áremelkedés 19,8 százalék volt. Ha az utolsó kéthavi inflációs adat a várakozásoknak megfelelően alakul – novemberben 8 százalék, míg decemberben 7 százalék körüli lesz az éves áremelkedés –, akkor a teljes éves átlagos drágulás valahol 17,9 százalék körül állhat be.

Más állampapírt is jegyeznek a befektetők, de a mennyiségük csekély a PMÁM-hoz képest.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Ha ezt a 17,9 százalékot megnöveljük a kamatprémiummal, akkor 18,15 százalékos éves kamatot kapunk. Ezzel szemben a jövő évre az átlagos áremelkedést a kormány 6 százalék körülire becsülte, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pedig 4,0-6,0 közötti éves áremelkedést vár.

Bármelyik inflációs előrejelzés valósul meg, bátran kijelenthetjük, hogy a prémium állampapír reálhozama 10 százalék felett lesz. Vagyis a befektetés adott évi kamata 10 százalékot meghaladó mértékben lesz az éves áremelkedés felett. Ez pedig már nagyon is vonzóvá teheti a kérdéses papírt.

Nem árt figyelni eközben arra is, hogy a befektetési lehetőség véges: a kibocsátó Államadósság Kezelő Központ már kétszer megnövelte a prémium állampapírból vásárolható mennyiséget. Az eredetileg idén július végén kibocsátott 300 milliárd forintnyi összeget először október elején 200 milliárd forinttal, majd november elején újabb 100 milliárd forinttal egészítették ki. Ez is nagyon jól mutatja a befektetés népszerűségét, ugyanakkor egy figyelmeztető jel is lehet: ki tudja, meddig emeli még tovább a vásárolható mennyiséget a kibocsátó.