Ismeretlen tettes ellen, hivatali hatalommal való visszaélés miatt feljelentést fog tenni a fővárosi önkormányzat – ezt az álalános főpolgármester-helyettes jelentette be csütörtök délután egy háttérbeszélgetésen.

Kiss Ambrus bejelentette, hogy a budapesti önkormányzat feljelentést tesz, mert beszedik tőle a szolidaritási hozzájárulást. Fotó: Havran Zoltán

Kiss Ambrus azt mondta, ezt azért fogják megtenni, mert a Magyar Államkincstár (MÁK) novemberben 5,6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást inkasszált a főváros számláján. Korábban két hónapon át nem tett ilyet. A főpolgármester-helyettes szerint ez jogszerűlen, mivel bírósági ítélet mondja ki, hogy a budapesti önkormányzat azonnali jogvédelmet élvez, így nem szedhető be tőle a törvény szerinti szolidaritási hozzájárulás. Ez egészen addig tart, amíg a bíróság nem hoz döntést abban a perben, amelyet a főváros kezdeményezett éppen a MÁK ellen arra hivatkozva, hogy Budapestre túl sok szolidaritási hozzájárulást vetettek ki. Az ügyet egyébként jövő héten kedden tárgyalják, hogy lesz-e ítélet, az bizonytalan.

Mennyi pénze van Budapestnek?

A Világgazdaság rékérdezett, hogy Kiss Ambrus kereste-e a MÁK-ot, hogy a döntés hátteréről információt kapjon. Úgy reagált, hogy fölösleges felhívnia az államkincstár elnökét, mert a pénzt már levonták. Arról is érdeklődtünk hogy mennyi pénze van ezek után Budapestnek. Az általános főpolgármester-helyettes friss adattal szolgált: csütörtök reggel négymilliárd forint volt a számlájukon. Arra számítanak, hogy decemberben további tízmilliárd körüli összeg folyhat még be iparűzés adóbevételekből (ipa). Így összességében az előre betervezett, teljes éves 272 milliárd forintnyi ipa 99 százaléka teljesülhet.

Ez kedvezően hangzik, ugyanakkor továbbra sem tűnik úgy, hogy Budapest anyagi helyzete rózsás lenne. Sőt, a következő szerdán a fővárosi közgyűlés várhatóan elfogadja, hogy 2024-ben a főváros úgy nevezett mozgó, fokozatosan felépülő folyószámlahitel-keretet nyisson az OTP-nél. Januárban rögtön 20 milliárddal nyitnának, ehhez februárban még 10 milliárd jön, márciusban ugyancsak. Ez meg is maradna egészen szeptemberig, amikor is 25 milliárdra csökkentenék a maximumot. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a fővárosnak eddig is volt folyószámlahitel-kerete az OTP-nél, de az végig fix összegű volt.

Mennyivel emelik a béreket Budapesten?

Költségoldalon további nehezítő tényező – igaz, a munkavállalók szempontjából már kifejezetten jó hír –, hogy Kiss Ambrus bejelentette: miután megszületett a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról, a következő évben mindenképpen két számjegyű béremelésre számíthatnak a budapesti cégek dolgozói, ezt pedig jó esetben már a februári bérkifizetésnél tapasztalni fogják.

Bekamerázzák a Lánchidat, döntöttek a taxisokról

Két lényegesebb fejlemény még a végére. Az első, hogy bekamerázzák a Lánchidat, összesen nyolc eszközt helyeznek ki. Ezzel egyrészt a rongálásnak kívánják elejét venni, másrészt életmentő is, hiszen volt már rá példa, hogy kamerákon keresztül vették észre, hogy valaki feltehetően öngyilkosságra készül és a híd korlátjára kapaszkodik. Így sikerült megelőzni a tragédiát.

A másik pedig, hogy a taxik a jövőben teljes egészében átkerülnek a Budapest Közlekedési Központ (BKK) alá, vagyis a Budapest Közút illetékessége megszűnik. Ezzel egyablakossá válik a taxis ügyintézés, csak a BBK-nak lesz kapcsolata a taxisokkal és minden feladat hozzá tartozik.