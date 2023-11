A héten is az üzemanyagok árváltozása bizonyult az egyik legolvasottabb témának. Mint írtuk, egyelőre nem folytatódik tovább a magyar üzemanyagárak csökkenése. Legutóbb hétfőn jelentették be, hogy szerdától a benzin esetében bruttó 10, a gázolajnál már bruttó 20 forinttal csökken a nagykereskedelmi literenkénti ár. Előtte múlt héten szerdán közöltek árváltozást a hazai üzemanyagpiac szereplői, akkor a benzin esetében bruttó 8, a dízelnél bruttó 5 forintos csökkenés állt be, ami péntektől lépett érvénybe.

Pénteken már nemcsökkent tovább az üzemanyagok ára, szerdán viszont jelentősen

Fotó: Róka László / MTI

Szintén a közlekedésnél maradva jó hír, hogy új autóúttal gazdagodik a héten Magyarország. Az utolsó fázisába ért a 67-es főút fejlesztése, és amint elkészül a látrányi elkerülő, az autósok Kaposvártól egészen a Balatonig gyorsforgalmi úton haladhatnak – írja a Kaposvármost. A lap szerint már ezen a hétvégén átadhatják a forgalomnak az érintett szakaszt, ami azért különösen érdekes, mert ez az építkezés már hónapokkal a határidő előtt befejeződik, amire ritkábban akad példa, mint az ellenkezőjére. A 10,2 kilométeres látrányi elkerülőt eredetileg csak 2024 februárjában tervezték a forgalomnak átadni, tehát hónapokkal a határidő lejárta előtt készre jelentheti a munkát a kivitelező Strabag. Ennél lényegesebb azonban, hogy ezzel teljessé válhat Kaposvár M7-esbe történő bekötése.

A 67-es út zenélő útként híresült el, miután a Mernye és Mernyeszentmiklós közötti szakasz külső sávjában, mintegy 500 méteren egy bizonyos sebesség mellett, ráhajtva hallható a Republic együttes 67-es út című dallama.

A forintárfolyam ugyancsak sokakat érdekelt. Remek hírek érkeztek a feltörekvő piacokra az Egyesült Államokból, ahol a várt 3,3 százalék helyett csupán 3,2 százalék volt októberben az éves A havi árváltozás pedig stagnálást mutatott szeptemberről októberre. Az adat láttán belevett a piac a forintba, az euró-forint 377,7-ről 376-ig ereszkedett vissza. A várakozásoknál jobb inflációs adat láttán a piac azt árazza, hogy az amerikai jegybank részéről nem lesz szükség még egy utolsó kamatemelésre (decemberben vagy januárban), ennek láttán az amerikai kötvényhozamok tovább süllyedhetnek, a magyar kamat (12,25 százalékos alapkamattal) pedig még inkább vonzónak tűnik. Így megnő a kereslet a forintra, illetve a forintban kibocsátott eszközökre.

A héten derült ki, újra piacra dobja karácsonyi slágertermékét a Lidl. Ami talán ennél is érdekesebbnek számított, hogy ez a termék számos másikkal ellentétben idén kevesebbe kerül, mint tavaly. A Lidlnél évek óta, egészen pontosan 2021-től az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb karácsonyi játék a játék konyha, amelyet az idei ünnepi szezonban is piacra dobnak. Már a kampány kezdődátuma is megvan: a vásárlók november 16-tól találkozhatnak a boltok polcaira a termékkel.

Olcsóbb lesz idén a Lidl slágerterméke, mint tavaly

Fotó: Shutterstock

A lépés várható volt, főleg az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva. Tavaly számos üzletben tömegjelenetek és kígyózó sorok alakultak ki, akkora volt a kereslet a fából készült játék konyhák iránt. A termékre vadászók a közösségi médiában osztották meg, hogy ki éppen melyik Lidlben talált még az áruból. Ennek alapján borítékolható, hogy az idén sem marad el a roham.

Egészségre káros élelmiszert találtak egy Lidlben, egész pontosan az egyik komáromi Lidl bevásárlóközpont polcain találtak szennyezett élelmiszert, írja a pozsonyi Új Szó. A szóban forgó termék egy csípős, fokhagymával ízesített, Csehországban gyártott sajtkrém.

A hatóság tájékoztatása szerint az élelmiszer szavatossági ideje október 16-án lejárt, ezért nem kerülhet forgalomba.