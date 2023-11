Szerződést írt alá a magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., valamint a Vienna Insurance Group (VIG) biztosítócsoport a magyar VIG-társaságokban eddigiekben meglévő kisebbségi állami, 45 százalékos tulajdonrész 10 százalékosra csökkentéséről. Az állam, az Alfa Biztosítót és az Union Biztosítót is magában foglaló, piacvezető magyar holding kisebbségi tulajdonosaként továbbra is támogatja a biztosítási szektor, mint stratégiai fontosságú ágazat fejlesztését, versenyképességének és teljesítményének további növelését. Mint ismert, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. nemrégiben értékesítette az Erste Bank Hungary Zrt.-ben meglévő 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészét az osztrák anyavállalat, az Erste Bank AG számára.

Fotó: Shutterstock

Lóga Máté, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára az Erste-ügylettel kapcsolatban azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy a tranzakció is része tehát annak a csomagnak, amellyel a kormány megteremti a reptér visszavásárlásához szükséges pénzügyi hátteret. „A Budapest Airport megvásárlásának finanszírozása ugyanis csomagban valósulhat meg, magában foglal költségvetési forrásokat, fejlesztési banki forrásokat, valamint nem stratégiai eszközök értékesítéséből előálló pénzügyi forrásokat” – hangsúlyozta.

A Corvinus Zrt. 2022. március 25-ével szerzett 45 százalékos kisebbségi részesedést a VIG-csoport magyarországi üzletágában, az ennek kapcsán megkötött együttműködési megállapodás értelmében az ellenőrző többség és az operatív irányítási jogok a bécsi, illetve a részben a budapesti tőzsdén is jegyzett VIG-csoportnál maradtak. A most bejelentett ügylettel 35 százalékos tulajdonrészt megtestesítő részvénycsomagot vásárol vissza az osztrák nagytulajdonos a magyar államtól.

Fontos kiemelni, hogy a tranzakció zárása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyéhez kötött. A GFM közleménye kiemeli: az elmúlt több mint másfél évben harmonikus, eredményes és jövőbe mutató, stratégiai alapokon álló munkakapcsolat jött létre a – szektor konszolidációját szabályozási és tulajdonosi oldalon egyaránt aktívan támogató – kormány, valamint a VIG mint a magyar piac iránt elkötelezett szakmai partner és többségi tulajdonos között.

A csoport magyarországi érdekeltségei kiemelkedő pénzügyi eredményeket értek el 2022-ben és 2023 első félévében is. Azt írják, a 10 százalékos kisebbségi tulajdonrész megtartásával, az eddigiekben közösen kialakított tulajdonosi célok mentén, ugyanakkor a felhalmozott tapasztalatok alapján még hatékonyabb keretek között folytatódhat az együttműködés,

miközben az állam finanszírozási forrásokat tud előteremteni egyéb stratégiai fontosságú eszközök megszerzéséhez.

Utóbbi egyértelműen a ferihegyi repülőtér megvásárlására utalhat. Korábban a Bloomberg értesüléseire hivatkozva lapunk is arról számolt be, hogy a magyar kormány üzlettársa a dealben a francia Vinci SA lesz, amely akár 49 százalékos kisebbségi tulajdonossá és szakmai üzemeltetővé is válhat az üzlet lezárása után. A lap forrása ugyanakkor jelezte, hogy a tárgyalások még nem zárultak le.

A 2021-es, sikertelen felvásárlási kísérlet során a repülőteret 4,4 milliárd euróra értékelték.

A magyar kormány továbbra is stratégiai ágazatnak tekinti a biztosítási szektort, amelynek fejlődése, versenyképessége és ügyfélorientált működése kiemelt nemzetgazdasági érdek.