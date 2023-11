Czomba Sándor a minimálbér-megállapodásról: mindkét félnek komoly engedményeket kellett tennie

November közepén megszületett a 2024-es minimálbér-megállapodás, miután a munkaadók és a szakszervezetek több hónap tárgyalás után megegyeztek. Meglepte, hogy ilyen könnyen és ilyen hamar létrejött a megállapodás?

Régen elkezdte a kormány részvétele nélkül a két fél az egyeztetéseket, ugyanakkor egy hónappal ezelőtt még közelebbinek tűnt a megegyezés, mint két héttel ezelőtt, amikor mindkét oldalon előbukkant valamilyen probléma. Főleg a garantált bérminimum esetében volt vita, a munkáltatók a 10 százalékos emelésnél valamivel kevesebbet szerettek volna, míg a munkavállalók ennél kicsit többet. De aztán összességében mindenki engedett.

Most úgy tűnik, mintha nagyon gyorsan sikerült volna megegyezni, valójában emögött mindkét félnek komoly engedményeket kellett tennie, hogy a végső, köztes döntés megszülessen.

A munkáltatók többször hangsúlyozták, hogy a magas számok mögött nemcsak gazdasági megfontolások vannak, hanem a szociális érzékenységükről is tanúságok adnak. De hogy a kérdésére is válaszoljak, igen, bizonyos szempontból meglepetés volt, már csak azért is, mert nem január elsejével, hanem december elsejével hatályba tud lépni a megállapodás.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Volt-e már hasonlóra példa a minimálbér-tárgyalások kezdete óta, és a gyakorlatban mit jelent pontosan?

2010 és 2015 között, majd most ismét én vezettem ezeket a tárgyalásokat, de nem emlékszem ilyenre, ez alatt az időszak alatt biztos nem. A december elsejének abból a szempontból van jelentősége, hogy idén 16 és 14 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum emelés valósult meg, és a 2023-as bérmegállapodás értelmében, hogy ha a 18 százalékot meghaladja az éves átlagos akkor újra tárgyalóasztalhoz kell ülnie a feleknek.

Januárban kaphatják készhez az emelt összegű minimálbért és garantált bérminimumot a legalacsonyabb keresetűek. Ennek azonban van egy olyan üzenete is, hogy azok, akik az ünnepek kapcsán kicsit aggódnak vagy tartalékolnak, nekik adjunk valamilyen ígéretet a jövőre nézve.

Abban bízunk, hogy ha ennek köszönhetően bátrabban költekeznek az emberek decemberben, ami segítheti a fogyasztást, és a növekedés helyreállításhoz is hozzájárul.

A minimálbér-emelkedés a bérdinamikára is érdemi hatást szokott gyakorolni. A kormány mekkora béremelkedési ütemre számít jövőre?

Ha az idei évet nézzük, az átlagkeresetek 15-16 százalék környékén növekedtek, bár szektorok alapján igen nagy a szórás, van ahol 20 százalék fölött, van ahol meg csak egy számjegyű volt növekedés. Azt tudom mondani viszonylag nagy biztonsággal, hogy várhatóan 2024-ben reálbér-növekedés valósul meg, hiszen 6 százalékos inflációval számolunk, és szinte biztosan efölött lesz az átlagbérek emelkedése.