Minden magyar új állampolgárságot kaphat jövőre

Már holnaptól társadalmi egyeztetésre bocsátják a Digitális állampolgárság-programhoz (DÁP) kötődő törvényi szabályozásokat. A program temérdek haszonnal kecsegtet a könnyebb és egyszerűbb felhasználás terén, ugyanakkor nem kötelező és nem is kizárólagos a használata. Például az útlevél mindenképp megmarad fizikai formájában is, hiszen az EU-n kívüli utazásokhoz továbbra is szükség lesz rá.

1 órája | Szerző: Szűcs András