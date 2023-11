Minimálbér-emelés 2024: szinte az egész régiót kenterbe verjük, Románia is mögöttünk

A környező országokban is nagyjából sejteni lehet, hogy mekkora mértékben emelkedik a minimálbér jövőre, és bár van hova fejlődnie a magyar kereseteknek, köztük a kötelező legalacsonyabb munkabérnek, az idei emelés így is az egyik legmagasabbnak számít a régióban. Hétfőn az illetékesek már alá is írták a minimálbér emelésről szóló megállapodást – közölte a GFM.

49 perce | Szerző: Járdi Roland