A Vállalkozásfejlesztési Bizottság ezúttal sem támogatta Balassa Péter jobbikos képviselő javaslatát, miszerint a december 24-e munkaszüneti nap legyen. A Jobbik szerint a Fidesz ötödször megy szembe a közakarattal, hiszen a magyarok 83 százaléka mellett már az élelmiszerláncok is támogatnák, hogy szenteste legyen munkaszüneti nap – írja a Blikk.

Balassa Péter / Facebook

Balassa Péter azt nyilatkozta, hogy a kormánypárti többség javaslata elutasítását nemzetgazdasági szempontra hivatkozva azzal magyarázta, hogy ez az államháztartásnak bevételkiesést jelentene, ami azonban a képviselő és pártja szerint nem igaz.

Példaként hozta a Lidl áruházláncot, amely már bejelentette, hogy nem nyit ki december 24-én.

Balassa szerint egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a családok igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni, valamint hozzátette: az energiaválság közepette az is kérdéses, megéri-e nyitva tartani aznap. Az ellenzéki párt azt is megjegyezte, hogy „az élelmiszerláncok is családbarátabbak a valóságban, mint a magát ezzel a jelzővel illető Fidesz-kormány”.

Az Egyenlő.hu szakszervezet karácsonyi boltzárat kezdeményezett, a szakszervezet vezetője pedig elmondta, hogy december 24-én általában sincs nagy forgalom, a boltok csak presztízsből tartanak nyitva, miközben a kereskedelmi dolgozóknak nincs hosszú hétvégéjük, egyedül karácsonykor és húsvétkor lehetnek otthon két napot egyfolytában. Ezért a december 24-i nyitvatartás igazából a cégeknek és a munkavállalóknak is rossz.