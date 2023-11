Nagyot zuhant a magyar építőanyagpiac, sok helyen szüneteltették a gyártást

Az egyes hazai építőanyag-szegmensekben 5–50 százalékos termeléscsökkenésről számoltak be a hazai építőanyaggyártók az év első három negyedévében és októberben is. Szakmai szövetségük szerint az 5 százalék körüli hitelkamatok, valamint az energiahatékonyságot és a lakhatást ösztönző hosszú távú új programok hozhatnak tartós fordulatot. Segítene egy országos bérlakásfejlesztési program is.

1 órája | Szerző: VG