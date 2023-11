Navracsics: az Európai Bizottság lépjen túl a politikai félelmein!

Az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter előbb büszkén összegezte a TOP- és VEKOP-programokon keresztül az Európai Unió forrásaiból megvalósított 2000 milliárd forintnyi hazai fejlesztést, majd szólt a visszatartott forrásokról is. Ez ügyben Navracsics Tibor arra kérte a brüsszeli illetékeseket, hogy a saját szakmai álláspontjuknak megfelelő döntéseket hozzanak, ugyanakkor ezúttal is optimistán vélekedett arról, hogy a tárgyalások hamarosan eredményre vezethetnek.

58 perce | Szerző: Szűcs András