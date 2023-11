A Covid előtt sem nézett ki jól a világ, de az elmúlt időszakban két komoly fegyveres tűzfészek is kialakult. A világ lakosságának egynegyede él olyan övezetben, amelyekre direkt kihatással vannak a fegyveres konfliktusok – mondta Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a Várkert Bazárban. Az Origo tudósításából kiderült, hogy a kormányfő ezt követően megemlékezett a nemrég meghalt Pásztor Istvánról, aki stratégiai szerb–magyar szövetséget alakított ki.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Orbán Viktor kormányfő és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Orbán Viktor a szlovákiai választásról azt mondta, hogy ismét felmerült a kérdés, hogy van-e értelme az etnikai politizálásnak. A magyar kormány álláspontja, hogy amíg van etnikai alap, addig van helye az etnikai alapú politizálásnak – tette hozzá. Romániában négy választás következik, mindegyik komoly próbatétel a magyarság számára, de a magyar kormány a lehetőségeihez képest segíteni fog az ottani magyarságnak.

Az orosz–ukrán konfliktus kiterjedt az egész világra

A legfájdalmasabb pontja a magyar életnek Kárpátalja, ebben a pillanatban semmi sincs, amit Magyarország nyújtani tudna Ukrajnának.

Ukrajna honvédő háborúra vállalkozott, de nincsenek pontosan vállalt hadicélok – mondta a kormányfő. Nagyon nehéz támogatni egy olyan országot, amely definiált hadicélok nélkül folytat harcot – tette hozzá.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy nem lokalizálták az orosz–ukrán konfliktust, hanem a teljes világra kiterjesztették. Semmilyen lépést nem teszünk, ami közelebb vinne minket a háborúhoz – hangsúlyozta.

Mindez nehéz helyzetbe hozta az ott élő magyarokat.

A nyugati stratégia összeomlott Ukrajna esetében, mivel nem győzött a fronton, és az orosz vezetés sem bukott meg. Ilyenkor két dolgot lehet csinálni: mindent folytatni, vagy pedig elemezni a helyzetet – ismertette a kormányfő. Orbán Viktor közölte, egy kereszténységen belüli háború zajlik most is, és hasonló történt a két világháborúban is.

Ennek eredménye, hogy a kínai és amerikai elnök csúcstalálkozóján szóba sem került Európa.

A Szovjetunió idején jobb volt a magyar oktatás helyzete Kárpátalján, mint napjainkban

– fogalmazott a kormányfő.

Megszületett Orbán Viktor hatodik unokája A Szent Imre kórházban született meg szerda délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök hatodik unokája, aki a Zsigmond Viktor nevet kapta.

A beérkező migránsok a civilizációjukat és a vallásukat is behozzák

Orbán Viktor a migrációról azt mondta, nem beszélő gépeket vagy robotokat engedtek be az unióba, hanem embereket. A migráció nem egy racionális munkaerőimport, hanem egy kulturális átalakulás. Nemzeti hatáskörben kell maradnia annak, hogy egy adott országba ki léphet be – hívta fel a figyelmet. Világosan látszik a gázai terrortámadás után, hogy a beérkező migránsok a civilizációjukat és a vallásukat is behozzák. Jelenleg a keresztény hit nem képes arra, hogy a muszlim dinamizmust megváltoztassa – tette hozzá.

A muszlimok mindezek mellett nem akarnak szekularizálódni, és ezért a valóságos integráció lehetősége rendkívül csekély.

Fenn kell tartani a magyar álláspontot, és új idegenrendészeti törvényt kell alkotni, és az itt-tartózkodást jelentősen szigorítani kell – tette hozzá. Brüsszel továbbra is szét akarja osztani a migránsokat, migránsgettókat akarnak létrehozni, és ezt Magyarország elutasítja, és nem is fogja végrehajtani.

Az Európai Unió a szétcsúszás felé halad

Minden, ami eddig stabil volt a világban, az most a szétcsúszás jeleit mutatja. Az EU egy szétcsúszásba fog fordulni, mert a tagállamok nem fogják végrehajtani a meghozott döntéseket – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Mindez nem látványos, de felemészti az együttműködés kultúráját – idézte a kormányfőt az Origo.

A magyar egységnek ebben a helyzetben erősödnie kell, miközben több minden szétcsúszik.

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy 2024–25-ben vissza kell térni az expanzív növekedéshez a határon túli támogatások területén is.