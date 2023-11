"Kormányinfó holnap 12.30-kor élőben az M1-en és a Magyarország kormánya Facebook oldalán" – posztolta ki közösségi oldalán Szentkirály Alexandra kormányszóvivő.

A miniszterelnök dél körül szintén posztolt a Facebook oldalán a folyamatban lévő kormányülésről. Hogy pontosan mi lehetetett ezúttal napirenden, az Orbán Viktor írásából nem derül ki, aki pusztán annyit írt

nekünk Magyarország az első.

A csütörtöki kormányinfón ezzel együtt sejthető, hogy továbbra is a külpolitikai és uniós kérdések dominálhatnak. A kormányfő viszonylag korán beindította az EP választási kampányt, amelynek része a nemzeti konzultáció, illetve az Európai Bizottsággal fennálló vitás kérdések, mint az ukrán gabonaexport, a migrációs paktum vagy az uniós források sorsa. Vélhetően ezekről is szó lesz a csütörtöki eseményen, ahogy az újságírókat vélhetően a mini-Dubajként elhíresült fejlesztési tervek, illetve a helyreállítási program átdolgozása is érdekelni fogja.