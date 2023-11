Még kedden benyújtják az országgyűlésnek a digitális állampolgárságról szóló törvényjavaslatot, ami érdemi változásokat fog hozni – erről is beszélt Rogán Antal ma a parlament gazdasági bizottsága előtt.

Rogán Antal bejelentette, Magyarországon hamarosan már nem lesz szükség papír alapú igazolványokra (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

A Miniszterelnöki Kabinetirodát miniszterként vezető politikust azért hallgatta meg a témában a testület, mert a tárcája illetékességébe tartozik a kormányzati informatika rendszer. Rogán Antal arról beszélt, hogy a 21. század legfontosabb digitális eszköze az okostelefon, ezért a kormányzat létrehoz egy applikációt, amelyen keresztül lebonyolítható az ügyintézés, a dokumentumok hiteles aláírása és maga a személyazonosság igazolása is. "A rendőrségi ellenőrzésnél elég lesz a mobilt felmutatni, akár offline állapotban is" – jegyezte meg a miniszter.

Arról is tájékoztatott, hogy 2025-től elérhetővé válik egy úgy nevezett e-dokumentumtár és egy e-posta szolgáltatás is. Ennek lényege, hogy ezen a postafiókokon keresztül mindenki megkapja majd a hivatalos leveleit és ezekre válaszolni is tud. Így például kérheti ide a közműszámlákat, az e-fizetési felületen pedig ki is tudja egyenlíteni. Az e-dokumentumtárban a vásárlásokhoz kapcsolódó garanciajegyek is tárolhatók lesznek.

Nem csak magánszemélyeknél, hanem jogi személyeknél is meg fognak jelenni új digitális szolgáltatások, amelyek alapvetően gyorsítani fogják az ügyintézést. A miniszter kihangsúlyozta, hogy ezek a törekvések nem csupán Magyarországon mennek végbe, hiszen EU-s irányelvekről van szó. A digitális irattárca megoldása például az összes engedélyt és jogosítványt, még a horgászengedélyt is tárolni fogja és ez abszolút egybevág az uniós szándékkal. Rogán Antal kilátásba helyezte, hogy amennyiben a következő 2-3 évben az összes uniós tagország alkalmazza ezeket a digitális megoldásokat, akkor 2026-tól a magyar állampolgárok lényegében fizikális dokumentumok nélkül utazhatnak majd Európában. Egyébként pedig nem lesz szükség az útlevelen kívül más papír alapú iratra.

Közölte, hogy az okostelefonnal történő azonosítás 2024 szeptembertől elérhető lesz, aki akarja, használhatja. A teljes digitális irattárca 2025-től élesedhet. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a digitális állampolgárságról szóló törvény bizonyos elemei alaptörvény-módosítást feltételeznek, amit a jövő héten nyújtanak be az országgyűlésnek.

Az e-papír funkciót jelentősen megújítják, a változásokat még az idén végrehajtják, majd jövőre aktiválják. Hangsúlyozta, hogy az állam a digitális ügyintézés kiterjesztésével sem fog többet tudni az állampolgárról, mint eddig. "Csak azokhoz az adatokhoz fér hozzá, amelyekhez eddig is. Viszont a digitális ügyintézés olcsóbb, hatékonyabb és versenyképesebb, éppen ezért a jövő gazdasági versenyképességének a legfontosabb eleme" – fogalmazott Rogán Antal.