Közel egy évtizedes fejlesztés zárul le az év végével, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) projektrésze hárommilliárd forint, 3800 közintézmény jutott korszerű optikai hálózati csatlakozáshoz – ismertette Spaller Endre, a KIFÜ elnöke köszöntőjében a GINOP-3.4.4-16-2016-0001 azonosító számú, az támogatásával megvalósított Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásárhoz kapcsolódó feladatok ellátása elnevezésű kiemelt projekt tájékoztatóján. Rámutatott, nemzetközi mércével is jelentős a program, a nyolcadik legmagasabb a letöltési sebesség Magyarországon az OECD országokon belül. Már most látszik, hogy újabb fejlesztések következnek, az eddig megépült infrastruktúrát a digitális oktatáshoz is használják majd.

A lefedettségi arány magas, a háztartások zöme már szélessávú hálózatra csatlakoztatható.

Fotó: Shutterstock

Előzményként hozzátartozik, az Európai Unió Digitális Menetrendje és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia célul tűzte ki, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen a legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, valamint az, hogy a háztartások legalább felében 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre, előbbi egyébként már a céldátum előtt, 2018 végére megvalósult. A vállalt hálózatfejlesztést kiemelten az ellátatlan, felzárkózó, alacsonyabb népsűrűségű, aprófalvas, elszórt tanyás és ritkán lakott hegyvidéki területekre kellett megtervezni, a végpontokat a teljes településeken kiépítették.

E célkitűzések teljesítése érdekében indult el a Szupergyors Internet Program. A szolgáltatók önerős vállalása keretében mintegy háromszázezer, az állami támogatású pályázatok keretében 196 járási pályázatban közel háromszázötvenezer igényhely ellátása valósult meg.

Debreceni Győző, a KIFÜ Újgenerációs Hálózatfejlesztési Főosztályának vezetője szerint a szupergyors internet program társadalmi hatása megkérdőjelezhetetlen. A projekt atipikusnak mondható, hiszen ez valósított meg egy másikat. Már a felhívásban műszaki tervek jelentek meg, amelyre korábban még nem volt példa. Ugyanígy az elején kiderült, csaknem egymillió háztartás nem rendelkezik szélessávú legalább 30mbit/s lefedettséggel. A projekt az ehhez szükséges infrastruktúrát építette ki, 350 ezer szálkilométer szabadfelhasználású fényvezető kapacitás (idegen nevén open access) létesült.

Magyarország 30 Mbps vezetékes internethálózati lefedettsége 2020-ra meghaladta a 95 százalékot, a projekt keretében bevezetett speciális mobilszolgáltatással kiegészítve pedig elérte a teljes lefedettséget. A gigabites elérésre képes háztartások aránya 2022 végére átlépte a kétharmados küszöbértéket, a 2021-es uniós rangsorban pedig a gigabites lefedettség tekintetében Magyarország a 12. helyen állt.