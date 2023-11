Sok mindenre elég volt a gyöngyösi cég által elnyert pályázat

Nagyszabású fejlesztést zárt le szeptember 30-án a gyöngyösi Bemolux Villamossági Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. – derül ki a cég közleményéből. A cég a Széchenyi Terv Plusz programban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Plusz révén több mint 73 millió 982 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amiből számos fejlesztés készült el.

Fotó: Bemolux Kft.

A pályázat keretében raktár és hozzá tartozó út épült, napelemrendszert telepítettek, targoncát és egy elektromos üzemű gyalogkíséretű raklapszállítót szereztek be. Mindezen túl vásároltak egy új csuklós szerkezetű önjáró elektromos személyemelőt is – írja a Heol. A targonca megvétele mellett annak kezelését oktató képzés is része volt a programnak, de a pályázatba még vezetői- és menedzsment tanácsadás és fejlesztés is belefért.

A fejlesztés eredményeként a Bemolux Kft. technológiai fejlesztése valósult meg, amely