Bár az infláció tudatosabbá tette az embereket, még mindig nagyon sokan vannak, akik nem használnak ki minden kínálkozó lehetőséget, hogy legalább semlegesítsék a pénzromlás mértékét. Beszédes adat, hogy miközben folyamatosan emelkedik az egészségpénztárakba belépők száma, nem csökken az inaktívak aránya.

Az egészségpénztári kiadások harmada gyógyszervásárlás.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Jelentős összegek parkolnak a számlákon

Simondán Eszter, a Biztosdöntés.hu elemzője a következőképpen összegezte a helyzetet a Világgazdaságnak:

Az egészségpénztárak tagságának nagyjából 40 százaléka nem használja a számláját.

A pénzügyi szakértő kiemelte, hogy az inaktív, tartósan nem fizető tagoktól vannak, akik igyekeznek megszabadulni, ez látszik abból is, hogy a sok belépő mellett esetleg csökkenő taglétszám mutatkozik, de nagyon sok olyan passzív tag is van, aki nem költ, nem fizet be, mégis jelentős összeg parkol a számláján. Őket rendszeresen, különböző akciókkal igyekeznek megtalálni és motiválni a pénztárak, de az évek óta tartó folyamatos próbálkozás többnyire hatástalan, az inaktívak aránya gyakorlatilag beragadt. Pedig adó-visszatérítést a tagok nem csak a saját befizetéseik, hanem a munkáltatójuk által fizetett tagdíj után is érvényesíthetnek.

Aktivizálni és informálni a teljes tagságot kell, hiszen az önkéntes pénztárakat sokkal többféle módon lehet használni, mint azt sokan teszik.

Az egyik legnagyobb ziccer, amit a tagok kihagynak, az a preventív, szakorvos által indokoltnak minősített szűrővizsgálatok utáni adóvisszatérítés.

Ezeknek a díjával ugyanis ki lehet egészíteni az igénybe vehető adó-visszatérítést a maximum keretig, ha azt a befizetések révén nem tudja elérni a tag. Orvosi javaslat birtokában a prevenciós célt szolgáló vizsgálat díja után 10 százalék adó-visszatérítés érvényesíthető, itt tehát nemcsak a befizetés, hanem a költés után is jár kedvezmény – hívta fel a figyelmet Simondán Eszter.

A fogászati kezelést megelőző szűrés preventív, támogatott szolgáltatás.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Aki siet, hamarabb a pénzéhez jut

Az év vége közeledtével feltölteni is érdemes a számlákat, és jó tudni, hogy az állam nem várja be a jövő évi adóbevallás során beérkező elszámolásokat, hanem folyamatosan, a beérkezés sorrendjében írja jóvá a tételeket. Vagyis aki már januárban beadja az adóbevallását és adó-visszatérítést kér, hamarabb a pénzéhez jut.

A 2019-ben megváltoztatott adózási szabályok miatt ma már nem adózik a munkabérnél kedvezőbben a munkavállalóknak fizetett egészségpénztári díj, a céges befizetések értéke 10-15 százalékra csökkent, azaz

80 százalék felett van a tagok saját befizetéseinek aránya.

A 20 százalékos adó-visszatérítésből a pénztárak egységes vagy sávos költséglevonást alkalmaznak, érdemes tehát figyelni arra, hogy kinek melyik az előnyösebb.

„A befizetett összeg még így is 12-16 százalékkal megtoldható az adókedvezmény révén, ami a csökkenő inflációs rátára tekintettel már semlegesíteni tudja a pénzromlás mértékét, és megőrzi az egészségügyi kiadásokra szánt keret vásárlóértékét” – világított rá a befektetési szakértő a konstrukció előnyeire.

Az emlőrákszűrés is felkerült a listára az egészségpénztári tagok esetében.

Fotó: Shutterstock

A kihagyott ziccer

Prevenciós, az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló, orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok, amelyek díjának kifizetése után is jár némi adókedvezmény:

a méhnyakrákszűrés,

az emlőrákszűrés,

a vastagbélrák-szűrés,

prosztatarákszűrés,

mozgásszervi szűrés,

AIDS-szűrés,

mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés,

fogászati szűrés.

A részletes jogszabály itt olvasható.