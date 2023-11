Kijött a jövő év első napján induló Plusz részleteit szabályozó kormányrendeletet, amely egyelőre még csak jogszabálytervezet státuszban van, a társadalmi egyeztetést december 1-jéig hirdették meg. A megjelent részletszabályok egyik legnagyobb meglepetése, hogy nem fix 3, hanem maximum 3 százalékos lesz az igénylők által fizetendő kamatok szintje. „Ez azt is jelenti, hogy lesznek olyan bankok, amelyek 3 százaléknál alacsonyabb kamattal kínálják majd a támogatott lakáshiteleket” – mutatott rá Korponai Levente.

Nem fix 3, hanem maximum 3 százalékos lesz a CSOK Plusz-igénylők által fizetendő kamatok szintje

Fotó: GettyImages

A money.hu vezetője arról is beszélt, hogy már a 3 százalékos kamat is nagyon kedvező a jelenlegi piaci környezetben, de az ennél alacsonyabb szinte példátlannak mondható. Utoljára az MNB Zöld Otthon Programja volt ilyen kedvező hitelkonstrukció, amely 2021-2022-ben hatalmas érdeklődést hozott. Ugyancsak nagy várakozás volt azzal kapcsolatban is, hogy mi számít majd első lakásnak.

Mi az egyedi az első lakás esetén?

Az első lakásként megvásárolt ingatlan esetében ugyanakkor kikötés, hogy annak vételára nem haladhatja meg a 80 millió forintot. Hogy ez az értékhatár ne legyen kijátszható, a jogalkotó feltételként szabta, hogy az ingatlan értékbecslő által meghatározott forgalmi értéke legfeljebb 20 százalékkal térhet el a vételártól. Ha a különbség nagyobb, akkor a CSOK Plusz nem lesz igényelhető.

Az első lakásukat megvásárló házaspárok a szokásos 20 helyett akár 10 százalék önerővel is lakáshitelhez juthatnak, így egy 80 millió forintos ingatlant 16 millió helyett akár 8 millió forintból is meg tudnak majd vásárolni. A fennmaradó részt pedig CSOK Plusz-hitelből, vagy piaci lakáshitelből is finanszírozhatják.

A jogszabálytervezet szerint első közös lakásszerzőnek minősülnek azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban együttesen tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot is tesznek.

Vagyis nem lehet a házaspárnak olyan ingatlanja, amelyben mindketten rendelkeztek tulajdoni hányaddal.

Ellenben az nem akadály, ha külön-külön már volt lakásuk. Eszerint, ha a pár mindkét tagjának van olyan saját ingatlanja, amiben a másik fél nem tulajdonos, akkor dönthetnek úgy, hogy ezeket eladják, majd közösen vásárolnak vagy építenek CSOK Plusz hitelből saját, közös otthont. Ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy ezeket az ingatlanokat továbbra is megtartják, és csak a CSOK Plusszal megvásárolt ingatlan lesz közös.

Nem csak a vételárkorlát miatt fontos azt tudni, hogy első lakásról beszélünk-e – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.hu. Ha nem minősül első lakásnak a CSOK Plusszal érintett ingatlan, akkor ugyanis a meglévő ingatlanunk forgalmi értékét meg kell haladnia az új lakás vételárának. Ha pedig eladtuk két éven belül korábbi közös lakásunkat, akkor annak az eladási árát kell meghaladnia új otthonunk vételárának – mutat rá a szakportál.

Ez akkor jelenthet nehézséget, ha például a család Budapestről költözne vidékre, esetleg egy vidéki nagyvárosból községbe vagy faluba, ahol alacsonyabbak az ingatlanárak.

Korszerűsíteni továbbra is csak falusi CSOK-kal, a preferált kistelepüléseken lesz lehetőség

Fotó: Zinkevych

Kérdés persze, hogy most hogyan reagálnak majd a bankok, hiszen a kamattámogatást a 3 százalékos kamatig finanszírozza az állam. „Ha ennél olcsóbban nyújtanának hitelt a bankok, azt már nekik kell kigazdálkodniuk” – szögezi le a szakértő. „A CSOK Pluszos ügyfelekért folyó banki verseny emellett azért is lehet kiélezett, mert a támogatott hitel indulóköltségeit is maximalizálná az állam 300 ezer forintban. Ezen felül már csak az értékbecslés és a helyszíni szemle díját számíthatnák fel.”

Miből áll a CSOK Plusz?

A CSOK Plusz segítségével Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóház építésére, megvásárlására, vásárlással egybekötött bővítésére vagy meglévő lakás bővítésére lesz lehetőség. A lakáscélok ugyanazok lesznek, mint a jelenlegi CSOK-nál. Vagyis korszerűsíteni továbbra is csak falusi CSOK-kal, a preferált kistelepüléseken lesz lehetőség – emeli ki a szakportál.

A CSOK Plusz hitelprogram a Bank360.hu interpretálásában három támogatási formát foglal össze:

otthonteremtési támogatás, amely a hitelhez igénybe vehető kamattámogatás, így a fix ügyleti kamat 3 százalék,

kölcsöntörlesztés szüneteltetése,

gyermekvállalási támogatás. Egy gyermek után maximum 15 millió, két gyermek után 30 millió, három vagy több gyermek után pedig maximum 50 millió forint kamattámogatott lakáskölcsönt lehet igénybe venni.

A CSOK Pluszt csak házaspárok vehetik igénybe, élettársak vagy egyedülálló szülők nem. A fiatal házaspárok közül is csak azok vehetik fel a hitelt, akik terveznek gyermeket, függetlenül attól, hogy van-e már gyermek a családban. A feleség legfeljebb 40 éves lehet.

A CSOK Pluszt a házaspárok csak közösen vehetik igénybe, és csak egyszer

Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A gyermektelen házaspár legalább egy, legfeljebb három, az egy gyermekes házaspár legalább egy, legfeljebb kettő, míg a két- vagy többgyermekes házaspár egy gyermek vállalása esetén igényelhet CSOK Pluszt – foglalja össze a Bank360.hu. Majd hozzáteszi:

A gyermekvállalás teljesítésére egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, 3 gyermek vállalása esetén 10 év áll rendelkezésre.

A kölcsönt a házaspárok csak közösen vehetik igénybe, és csak egyszer. Tulajdonrészt a lakásban csak az igénylő házaspár szerezhet. Viszont nem folyamodhatnak CSOK Pluszért azok a párok, akiket az igénylést megelőzően 3 éven belül valamely támogatás visszafizetésére köteleztek. Sőt, a Bank360.hu ismertetésében azt is megemlíti: szintén kizáró ok, ha valaki az igénylés pillanatában más állami kamattámogatással felvett lakáshitelt (CSOK, falusi CSOK) törleszt. Számukra csak akkor lesz elérhető a CSOK Plusz, ha a korábbi kölcsön kamattámogatását visszafizetik és piaci alapon törlesztik tovább a hitelt.