Körülbelül kéttucatnyi földbetemetéses sírhely-árat kínál a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI), kínálata és árai temetőnként némiképpen eltérnek. Vásárolható a társaságtól urnafülke, urnasír, urnasírhely és sírbolthely (kriptahely) is számos változatban, és akkor még mindig csak a halott maradványainak elhelyezésének a költségeinél tartunk. Ezekre jócskán rakódik számos szolgáltatás, néhány temetési kellék, kegytárgy ára. Fontos, hogy a sírhely árának a kifizetésével a vevő nem tulajdonhoz, csak használati joghoz jut, amit a használati idő leteltével újra, de az eredetinél már alacsonyabb áron meg kell vásárolnia.

Nehéz kevés pénzből kihozni egy temetést

Fotó: Shutterstock

Budapesten a legnagyobb temetőben barátibbak az árak

A rátemethető egyszemélyes sírhelyek 25 évre szóló bruttó használati ára a BTI legtöbb temetőjében 170 656 forint, a kétszemélyesé 296 482 forint, a gyermeké 95 155 forint. Ennél alacsonyabbak (a továbbiakban ezer forintra kerekítve) a csömöri temető díjai: 127, illetve 221 ezer forint, gyermeksír ára nem szerepel a közzétett adatok szerint.

A farkasréti temető sokkal drágább, ott már egy személy számára 308 ezer forintba kerül a 25 évig használható rátemethető sírhely, a kétszemélyes már 569 ezer, a gyermek sírhely pedig 107 ezer forint. Óbudán olcsóbb, illetve drágább is temetkezni, mint néhány más fővárosi temetőben, mert két „övezet” van: az egyikben csak 158 ezer 274 ezer, illetve 79 ezer forintba kerül a sírhely használata, a jobb helyen lévőben viszont 227 ezer, 402 ezer, illetve 110 ezer forintba. Rákospalotán temethetők a halottak egy a fent általánosként jelzett árakon (171 ezer, 296 ezer és 95 ezer forint), de jóval többért is. A megjelölt parcellákban az egyes sírhely ára 311 ezer forint, de van olyan terület is, ahol 423 ezer forintot kell fizetni. A kettes sírhely ára 571 ezer forint, ilyenből nem vásárolható használati a legdrágább parcellában.

A legnagyobb temetőben, az Új Köztemetőben a BTI három alapkategóriában kínál a fenti feltételek mellett sírhelyet, és mind a három kategória árai alacsonyabbak a legtöbb fővárosi temetőben jellemzőnél.

A III. övezetben az egyes sírhely 84 ezer forintba kerül, a kettes 123 ezer forintba, a gyermek 68 ezer forintba. Az ár még az I. övezetben is „csak” 143 ezer, 242 ezer, illetve 93 ezer forint. Ám itt is vannak kiemelt parcellák, ezekben az egyes sírhelyért 111 ezer és 291 ezer forintot kell fizetni 25 évre, a kettesért 181 ezer és 539 ezer forintot.

Nem rátemethető sírhelyből sokkal kisebb a kínálat. Ennek az ára a megyeri temetőben 76 ezer, 107 ezer, illetve 70 ezer forint, a farkasrétiben egy személyre 203 ezer, az erzsébetiben 101 ezer forintba kerül.

A kriptahely 60 évre szól

A hagyományos sírbolthelyek jellemzően 2-4-6-10-12 személyre szólnak a budapesti temetőkben, a használatuk egy megváltással 60 évre szól. Itt sem mindegy, hogy a temetőn belül hol van a kripta. A jellemző ár 329 ezer forintnál indul, 12 személy esetében pedig 924 ezer forint. Ezen felül Budafokon a „jobb” kriptahely ára két személyre 620 ezer, 12 személyre 1,2 millió forint. Csepelen van kiemelt kategóriájú kriptahely is, de csak 4, 6 és 8 személyes, mégpedig 797 ezer, 991 ezer és 1,185 ezer forintért.

A Farkasréti temetőben a kriptahely is drágább.

A számtalan ottani tarifán belül a legalacsonyabb két személyre 652 ezer forint, a csúcs ár pedig a temető Hóvirág utcai sétányán, és 9 személyre kerek ötmillió forint.

A megyeri temető mindössze két árat tüntet fel: a hagyományos sírbolthely 60 évre 782 ezer forintba kerül, a kriptának kiépíthető, sövényes változat pedig 566 ezer forintba. A szokványostól kicsit eltérő árral dolgozik az az óbudai temető is, amely 2 és 4 személyes, illetve 4 személy feletti kategóriával dolgozik. Az előbbiért 880 ezer, az utóbbiért 1040 ezer forintot kér. Rákospalotán két személyes és két személy feletti árat alkalmaznak, de mindkét esetben 782 ezer forintot számláznak.

Az Új Köztemetőben hajszállal kevesebbe, 323 ezer forintba kerül a kétszemélyes kriptahely mint a jellemző áras fővárosi temetőkben, az ennél nagyobb kriptahelyek ugyanannyiba kerülnek.

Nagy a szórás az urnahelyek árában is

Sokan az árak, vagy más szempontok alapján a hamvasztást választják halottaik számára. Bár ez a fajta temetés olcsóbb, itt sem az urnahely megvásárlásával zárulnak a kiadások, például magának a hamvasztásnak az ára is magas tétel.

Ráadásul még a legolcsóbb budapesti urnafülke – 10 éves használatra – is úgy kerül 51 ezer forintba, hogy a zárólapjáért külön kell fizetni.

És persze, az urnához is vásárolható sírhely 101 ezer forintért, és vannak kiemelt kategóriák. A kiemelt kategóriájú urnasír nemeskő borítással, de még mindig zárólap nélkül pillanatnyilag 384 ezer forintba kerül a BTI például Angeli úti, Cinkotai úti, lőrinci, megyeri, óbudai, rákospalotai és Tamás utcai temetőjében, míg a csömöriben csak 286 ezerbe. Ott az induló urnafülkeár is 38 ezer forint. Farkasréten ennek majdnem a kétszerese, 64 ezer forint, a kiemelt kategóriájú urnasír pedig nemeskő borítással, zárólap nélkül 817 ezer forint.

A másik végletet megint az Új Köztemető képviseli 40 ezer forintos kezdő árral. Ott a legtöbbe a 4 személyes exkluzív teremben lévő urnafülke kerül, 852 ezer forintba. Minden urnafülke ár 10 évre szól. Egyre népszerűbb a hajós temetés, erről ebben a cikkben írt a Világgazdaság.

Vidéken olcsóbb

Vidéken, kisebb településen mindez kevesebbe kerül. Például Szigetújfaluban az egyes sírhely 25 évre 20 ezer, a kettes 30 ezer forintba kerül. Az urna sírhelyért szintén 25 évre 30 ezer forintot, az urnafülkéért 15 évre 30 ezer forintot kell fizetni. A sírbolthely ára a sírhely megváltási árának a négyszerese, és 80 évre szól.

Vagy egy városi példa: Mosonmagyaróváron, ahol három temető van, a hagyományos egyes sírhelyek 25 évre válthatók meg, az áruk helytől függően 9 ezer és 22,5 ezer forint között mozog. A kettes sírhely ára 18 ezer forintnál indul és 45 ezernél áll meg, a gyerek sírhelyek és az urnahelyek ebben a városban is olcsóbbak. A kriptahelyek ára egységesen 130 ezer forint 60 évre.

Vidéken olcsóbb a sírhely

Fotó: Shutterstock

Korai becsukni a pénztárcát

A sírhely megváltásán túl még több tucatnyi tételt kell kifizetni, amíg a rokon, ismerősök elhagyják a temetőt a halott búcsúztatása után. A BTI ezt ismertető listája 50 oldalas, ebből emelünk ki néhány példát. A ravatalozó igénybe vétele szakszemélyzettel alapesetben 59 ezer forintba kerül, de itt is vannak pluszok például a különterem használata vagy a hamvak elvitele esetén, esetén, illetve egyes temetőkben. A ravatalozó legmagasabb bérleti ára 100 ezer forint is lehet a farkasrétiben. A külső ravatal szakszemélyzettel többnyire 64 ezer forintba kerül.

E téren a két szélső fővárosi az Új Köztemető 13 ezer, és a farkasréti 159 ezer forinttal. Nagyjából ennyit kérnek a szóróparcella eszközeinek használatáért is, de fizetni kell napi 6 ezer forintot a halott hűtéséért, 13 ezret a halottnak vagy a hamvainak a temetőn belüli szállításáért. Ugyanebben az esetben csak az extra felár minden megkezdett óra esetén 54 ezer forint felső kategóriájú gépkocsival.

Továbbra is ezer forintra kerekítve a koporsós temetés munkaszüneti napon 161 ezer, a hamvasztásos 109 ezer forintba kerül, a szórásos 100 ezerbe. Fizetni kell az elhunyt átvételéért (9 ezer), kiadásáért (9 ezer), kezeléséért (5 ezer) tárolásért és kiadásáért koporsó nélkül (8 ezer). Szintén kiadással jár a hamvak átvétele, az urna tárolása, a halott öltöztetése, a ravatalra való előkészítése. Következnek a ravatalozóhoz kapcsolódó szolgáltatások, a Fiumei úton például a szakszemélyzet díja 34 ezer forint. Mintegy tíz további tételt tartalmaz a koporsós, és majdnem negyvenet az a kiadás-felsorolás, ami az urnás temetésnél felmerülhet, de ezekből egy-egy temetésen valójában csak néhányra van szükség. A Halottak napja előtti virágárak alakulásáról ebben a cikkben számolt be a Világgazdaság.

A legolcsóbb koporsós garnitúra köztemetéshez 69 ezer forintba kerül, az izraelita koporsó 97 ezer.

A normál listán a legalacsonyabb ár 154 ezer forint, de aki President koporsót rendel, annak 633 ezret kell fizetnie.

A koporsó árára további, egyenként többnyire néhány tízezer forintos tételek jönnek: felirat, bélelés, szemfedő.

Urna van 10 ezer forintért is – a köztemetéses műanyag csak 1500 forint –, de az árak jórészt 30 ezer és 50 ezer forint között mozognak. (Van 70 ezernél drágább is.) Itt is vásárolható ezen felül felirat, urnatakaró, urnakoporsó (70-80 ezer), urnaleeresztő. A komplett hamvasztási csomag ára mintegy 24 ezer forint. Ám, mint a fenti kellékek sorát, a sírkövet, fejfát, díszítést, halottszállítást és más szolgáltatásokat is igénybe lehet venni külső cégektől is.