Az ideinél kiszámíthatóbb, nyugodtabb feltételek között gazdálkodhatnak jövőre a költségvetési szervek és az önkormányzatok – jelentette ki a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkára kedden, a Magyar Államkincstár (MÁK) XXIII. Önkormányzati Költségvetési- és Adókonferenciájának sajtótájékoztatóján, Egerben, számol be róla az MTI.

Fotó: Laufer László

Berczik Ábel kiemelte: a javuló körülmények részben a gazdasági növekedésnek köszönhetők, amely 2024-ben várhatóan újra eléri a 4 százalékot. Emellett az előrejelzések alapján az idei 17 százalékos is radikálisan, 6 százalékra csökken.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása ezzel párhuzamosan mintegy 8 százalékkal nő, amit kiegészít a a garantált bérminimum, valamint a pedagógus illetmények emelése

– tette hozzá. Jelezte, hogy a helyhatóságok költségvetési támogatásának legfőbb célterületei között van a rezsivédelem, ugyanakkor a kormány arra számít, hogy az ideinél lényegesen kiszámíthatóbbak lesznek a jövő évi rezsiköltségek, így ehhez kevesebb többlettámogatásra lesz szüksége az önkormányzatoknak.

Az egyensúlyi helyzet "hangsúlyosabb megjelenése" is fontos szempont lesz, amit megalapoz a helyi iparűzési idei rekordmértékű növekedése. A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy a családtámogatások szintén változatlanul az elsődleges célterületek közé tartoznak, így az önkormányzati bölcsődék és óvodák fenntartásához is biztosítja a kormány a "kellő mennyiségű" támogatást, míg az új férőhelyek teremtését többletfinanszírozással segíti.

Kérdésre válaszolva Berczik Ábel közölte: az önkormányzatok rendelkezésére álló állami támogatás 2024-ben mintegy 1100 milliárd forint lesz, azaz bő egyharmada a helyhatóságok teljes költségvetésének.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke azt hangsúlyozta, hogy a 2019 óta minden helyhatóság számára elérhető elektronikus szakrendszert 3197 önkormányzat használja. Az egyéni felhasználók száma idén 5830-cal nőtt, így eléri 40 ezret. A rendszerben nyilvántartott adózók száma több mint 650 ezerrel nőtt a fővárosi önkormányzat augusztusban megtörtént integrációját követően.