A világ legnagyobb természetes, gyógyhatású termáltava a hévízi gyógytó, amely Magyarország egyik legfontosabb turisztikai helyszíne. Annak érdekében, hogy a hungarikumnak számító gyógytó hírnevéhez méltó környezetben fogadhassa a turistákat, a napokban a város átfogó, nagyszabású egészségtursztikai fejlesztési tervét elfogadta kormány.

A Tófürdő épülete a fürdővárosi fejlődést elindító Festeticsek előtt tisztelegve visszakapja fénykori megjelenését, a tervek szerint visszaépül majd az eredeti hagymakupolás tetőszerkezet. A hévíziek és a városba látogató vendégek hamarosan egy víz fölé emelkedő csodálatos kastély látványában gyönyörködhetnek majd a gyógytavon. A fürdő pedig eközben 21. századi műszaki tartalommal születik újjá. A kormány támogatásának köszönhetően valóra válik a város másik régóta dédelgetett álma, a nemzetközi turizmus felpörgetésében kulcsszerepet játszó Hévíz-Balaton Airport fejlesztése is.

A magyar turizmus terén nem általános fejlesztésekre van szükség, hanem dedikált forrásokra – erről is beszélt Rogán Antal kedden az országgyűlés gazdasági bizottsága előtt. A miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felidézte, hogy 2018-tól kezdődően általános turisztikai fejlesztést hajtottak végre a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül. Ennek köszönhetően 17 ezer projekt 346 milliárd forint támogatásban részesült.

Azt is bejelentette, hogy a kormány néhány kiemelt területén fejlesztéseket visz véghez. Az egyik ilyen település Hévíz, ahol a reptér felújítása már folyamatban van, a kivitelezőt a napokban választják ki. Itt fontos elem a Tófürdő felújítása is: a Festetics korabeli állapotokat kívánják visszaállítani, a kastély egészségügyi szolgáltatási funkciót kapna. A másik város Tokaj, ahol erőteljesen szélesítenék a szolgáltatások körét azért, hogy felemeljék a nemzetközi borvidék és a prémium kategóriájába. Szolgáltatási centrumokat hoznának létre, a település főutcáját 800 méteren újítanák meg, illetve a város központját is átalakítanák. Mindezzel 2026-ra végeznének.