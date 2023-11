Jegybank-alelnök: túl korai lenne ünnepelni

Kikerültünk a recesszióból, ám nem dőlhetünk hátra, nem hirdethetünk túl korán győzelmet az felett – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke a friss kamatdöntést részletezve: az MNB monetáris tanácsa 11,50 százalékra csökkentette az alapkamatot.

Virág Barnabás szerint az alapkamat követi a hazai infláció csökkenését

Fotó: Kurucz Árpád

Az MNB alelnöke az Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) budapesti konferenciáján pénteken úgy vélekedett, hogy a legutóbbi mérés szerint végre 10 százalék alá kerülő infláció decemberre akár 7 százalék alá is süllyedhet. Továbbá az alapkamat is ebbe az irányba tart, és meglátása szerint 2024 februárjára ugyancsak egy számjegyű lehet. Ennek szellemében a jegybank monetáris tanácsa október után ma délután ismét 75 bázisponttal, 11,50 százalékra csökkentette az alapkamatot, a piac pedig arra számít, hogy decemberben is megismétlődik a 75 bázispontos csökkenés.

Visszatért a gazdasági növekedés

Virág Barnabás kifejtette, hogy a monetáris tanács körültekintően, adatvezérelt módon, az inflációs pályát befolyásoló tényezők és kockázati környezet alakulása függvényében dönt. A makrogazdasági folyamatok trendszerű javulást mutatnak: az infláció egyszámjegyű és a külső egyensúlyi pozíció tovább javul.

A rövid bázisú árazási mintázatok ismét a 2020 előtti képet mutatják, visszatért a gazdasági növekedés: a GDP a harmadik negyedévben 0,9 százalékkal emelkedett.

A folyó fizetési mérleg egyenlege ismét többlettel zárt és a jövőben a korábban vártnál is nagyobb mértékben javulhat. Mindezek nyomán az előző kamatdöntés óta a kockázatvállalási hajlandóság is javult – akárcsak a nemzetközi befektetői hangulat, habár a világpolitikai kockázatok nem múltak el, és óvatosságra intenek.

A régiós mezőnybe kerülhet a magyar infláció

Helyzetelemzésében az MNB alelnöke részletezte, hogy a 9,9 inflációs érték jelenleg is magasabb a célértéknél, ugyanakkor a trend egyértelmű, az irány jó – a dezinflációs pálya a közelmúltban egyre meredekebbé vált, és ugyanez folytatódhat a közeljövőben is.

Az év végéig el fog tűnni a magyar infláció elől az a kitétel, hogy a régió legnagyobbja

– jelentette ki Virág Barnabás. Ezt a pénteki prognózisa megismétlésével indokolta: amennyiben az olajárak a jelenlegi szinten maradnak, véleménye szerint akár 7 százalék alá is süllyedhet a hazai infláció.

