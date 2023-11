Az elmúlt időszakban a bankbetétek újra népszerűvé váltak Magyarországon annak ellenére, hogy a kamataikat kétféle állami elvonás is terheli. A népszerűség oka, hogy több bank is beszállt a magas infláció kiváltotta kamatversenybe, és a két számjegyű tartományig pörgették fel a kamataikat. A legfontosabb szempontok kiválasztásában Gergely Péter, a BiztosDöntés alapítója, pénzügyi szakértője adott útmutatást és hasznos tanácsokat.

Bár a Magyar Nemzeti Bank lefelé csúszó pályára állította az alapkamatot, el lehet még csípni egy-két jó betéti terméket.

Fotó: Ádám János

Szinte mindenki annak alapján dönt, mennyit kap a pénzéért

A legfontosabb kritérium természetesen a kamat nagysága, de akik jól akarnak járni, azoknak arra is érdemes figyelniük, hogy a magas kamat mennyi ideig tart, és milyen feltételeket követel meg a befektetőtől. A piaci ajánlatok felmérését követően – amelyre a legalkalmasabb egy bankfüggetlen lekötöttbetét-kalkulátor – célszerű a szempontok figyelembevételével dönteni a befektetés helyéről.

Miközben évekig a padlón voltak a lekötött bankbetétek kamatai, és csak nagyítóval lehetett közöttük különbséget találni, ezek a megtakarítási konstrukciók ma ismét fontos helyet töltenek be a hazai pénzügyi piacon. „A megtakarítások biztonságos növekedését szolgálhatja a tartós befektetési számla (tbsz), amelynek kamatait sem a szociális hozzájárulási adó (szocho), sem a kamatadó (személyi jövedelemadó) – öt pénzkivétel nélküli év után – nem terheli. A tbsz-re azonban nem helyezhető át minden egyes lekötött betét, azaz ha valakinek ez a szándéka, érdemes a banknál érdeklődni” – részletezte a szakértő.

Milyen hosszú ideig maradnak még a két számjegyű kamatok?

Erre a kérdésre a válasz a mai várakozások szerint egyértelmű: csak rövid távon, azaz legfeljebb egy évig lesznek velünk a két számjegyű betétkamatok” – vélekedik Gergely Péter. Majd hozzáteszi: „Azért is célszerű most dönteni a befektetésről, mert a magas kamatajánlatok hamarosan kikopnak a piacról. Két bank már ki is szállt a két számjegyű kamatok világából, a Magyar Cetelem Bank és az Oberbank, a következő hónapokban pedig további követőkre lehet számítani.”

Mivel a monetáris tanács már megkezdte az irányadó ráta mérséklését, ezért az alapkamattól függő betétajánlatok e lépésekhez igazodva változnak: az alapkamat csökkenésével automatikusan egy számjegyűvé váltak vagy válhatnak a jövőben.

Végül, de nem utolsósorban befektetés előtt érdemes arról is tájékozódni, hogy a befektetési idő alatt a konstrukció kamata fix vagy változhat.

Melyek most a legjobb betétajánlatok?

A legmagasabb kamatot most, november közepén az MBH Bank kínálja. A 12,25 százalékos jegybanki alapkamat időszakában az akciós 3 hónapos Kombinált Betétjük évi fix 12 százalékkal kamatozik. A betétesek ezt az ajánlatot akkor vehetik igénybe, ha az MBH Banknál vagy az MBH Befektetési Banknál 2023-as gyűjtőévű tbsz-szel rendelkeznek. Ebben a konstrukcióban a betétet a tbsz-re befizetett új forrásnak megfelelő összegben köthetik le legalább 100 ezer forint erejéig, vagy az új forrás maximális összegéig, de legfeljebb 19 999 999 forint. Ez a felső összeghatár – törvényi okok miatt – az összes következő betétlekötésre is érvényes.

A maximálisan befektethető összeget a tbsz-nél törvény írja elő: legfeljebb 19 999 999 forint lehet.

Fotó: Kállai Márton

A Gránit Banknál is elérhetők a két számjegyű kamatok. A Gránit KamatMax Plusz betét változó, jelenleg évi 10,25 százalékos kamatot kínál 13 hónapos futamidőre. A kamat a mindenkori jegybanki alapkamat 2 százalékkal csökkentett értéke. A magas kamat feltétele egy aktivált betéti bankkártya a Gránit Banknál. A minimálisan befektethető összeg 50 ezer forint, a maximum az ominózus 19 999 999 forint. Ugyancsak magas kamatot kínál a Gránit KamatMax betét, 6 hónapra évi 9 százalékot, amely viszont fix. Itt is 50 ezer forintot kell legalább lekötni, a magas kamat feltétele pedig havonta legalább 20 ezer forintos összértékű bankkártyás vásárlás, itt a felső határ 120 ezer forint.

A jól fizető termékek között szerepel még a Gránit eBank betét ajánlata, amely évi fix 8,5 százalékos kamatot kínál 3 hónapra legalább 50 ezer forinttól, és a Gránit Szimpla lekötött betét, amely évi fix 8 százalékot fizet. Az első ajánlat feltétele a teljeskörűen aktivált eBank (mobilalkalmazás) szolgáltatás, a második ajánlatnak viszont semmilyen feltétele sincs.

Van, ahol csak új forrás elhelyezésekor járunk jól

A MagNet Bank is kínál egy magas kamatozású betétet, ez a Prizma Forint Betét. Itt a kamat legalább 500 ezer forinttól évi fix 9,10 százalékos 3 hónapra, évi fix 8,30 százalékos 6 hónapra és évi fix 7,02 százalékos 12 hónapra. A konstrukcióban kizárólag új forrás helyezhető el, amely az ügyfél 2023. szeptember havi egyenlegéhez képest befizetett új összegből köthető le.

Az új forrásként leköthető összeget a MagNet Banknál viszont csökkenti a 2023. április 1-jétől lekötött, fennálló Prizma Forint és Aktív Plusz betétek összege.

A már 100 ezer forinttól is elérhető Aktív Plusz Közösségi Betét szintén magas kamatot fizet, amely évi fix 8,25 százalék 3 hónapra. Itt is új forrásra van szükség a betétlekötéshez, a feltételek a Prizma Forint Betétével azonosak. Ezenfelül aktivált MagNet Mobilbank szolgáltatás is szükséges hozzá, továbbá az első 3 hónapban havi 30 ezer forintos bankkártyás vásárlás. A betét az első 3 hónapot követően a jegybanki alapkamat 6,75 százalékkal csökkentett értékével kamatozik, amely jelenleg évi 5,5 százalék.

A magyarországi Erste Bank sajátos módon kínálja a megtakarítóknak a termékeit.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Erste Bank is beszállt a megtakarítók pénzéért folyó küzdelembe, de nem lekötött betéti ajánlattal, hanem egy teljes befektetésiportfólió-kínálattal, amelyből az ügyfél a megtakarítási szándékai szerint szabadon választhat. A hitelintézet 2023. november végéig futó megtakarítási kampányának egy külön aloldalt szentelt, amelyhez akár 45 ezer forintos díjjóváírási ajánlat is kapcsolódik. A befektetési lehetőségek között lakástakarék-megtakarítás, nyugdíjpénztári befektetés, Future befektetési csomag, devizakötvény, állampapír, Erste CélBetét megtakarítási számla és kötvénybefektetéssel kombinált lekötött betét választható szerteágazó hozamokkal.