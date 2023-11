Verhetetlen fizetés és 120 ezer hiányzó ember – mozgásban a hazai munkaerőpiac

„Ha azt gondoljuk, hogy ha a munkavállalót letesszük valahova, ott is marad, mint Samu gatyája, akkor nagyon tévedünk” – közölte Baja Sándor, a Randstad regionális ügyvezető igazgatója a nemzetközi munkaerőpiaci trendekről tartott előadásában az OTP Fáy Alapítvány és az Egyensúly Intézet közös meghívásos konferenciáján.

Továbbra is a jó fizetéssel lehet a leginkűbb megfogni a dolgozókat

A jövő kompetenciái – a jövő oktatása című rendezvény köszöntőjét Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa tartotta, majd Boros Tamás, az Egyensúly Intézet ügyvezetője adott elő az oktatás és a diplomaszerzés fontosságáról. A Magyarország mellett Csehország és Románia területéért is felelős Baja Sándor már a munkaerőpiacról prezentált. Hozzátett, hogy a Randstad a világ legnagyobb HR-szolgáltatója, és a 27,6 milliárd eurós éves árbevétele nagyobb, mint amit a Mol produkál.

A tudományos alapokra áttérve jelezte: Magyarország népessége nemcsak fogy, hanem öregszik is, akárcsak az korfája.

Idehaza minden évben 35-40 ezerrel több a nyugdíjas, mint ahány 18 éves munkavállaló belép a piacra, ezáltal a tehetségekért folytatott harc valóban harc.

Régiós összevetésben hívta fel a figyelmet, hogy nem állunk jól a digitális képességek terén, Csehország viszont az EU-átlag felet teljesít e tekintetben.

Hogy lehet előcsalogatni 120 ezer munkakeresőt?

Baja Sándor szerint megváltozott a világ, mert már nem, vagy nem teljesen úgy igaz, hogy sokkal-sokkal több IT-sra van szükség, mint ahogy az elmúlt években lehetett hallani. Szerinte egyrészt lecsökkentek az állami megrendelések, másrészt a Szilikon-völgybeli, mesterséges intelligencia (MI) által kiváltott átrendeződések nyomán a hozzájuk kapcsolódó magyar IT-középvállalatok lehetőségei is beszűkültek. Eközben a cég által végzett felmérés szerint továbbra is keresnek IT-sokat és mérnököket a cégek, de egyre inkább az MI-hez kapcsolódó tudással.

Kitért a digitális játékokra is, mivel a világon 3,1 milliárd ember játszik számítógépen, mobiltelefonon és konzolon. Mindezt pedig buta dolog tiltani, főleg végletesen, mert e játékok számos képességet fejlesztenek is, amik hasznosíthatóak a munkavállalás tekintetében is.

A Randstad vezetője, Baja Sándor is keres 120 ezer munkakeresőt

Innen továbblépve elemezte, hogy 140 ezer ember van jelenleg a Randstad adatbázisában, akik közül nagyjából 20 ezret tudnak bemutatni a cégeknek, és közülük elhelyezkedik 2-3000. Ezek után a kérdés, hogy hol van a többi 120 ezer ember és őket miként lehetne munkához juttatni? Baja Sándor szerint erre a válasz, hogy némi tovább- és átképzéssel, amik révén a fizetésük is nagyobb lehet. Ezért megkeresik az állami és magánszervezeteket, akik ilyen továbbképzést végeznek, és a folyamatnak a remélt végeredménye, hogy a GDP is ütemesebben nőhet.

A Z-generáció tagjai sem könnyen váltanak munkahelyet

Mindezek után tért át a munkaadókról a munkavállalók igényeire, konkrétan, hogy utóbbiak miként választanak munkahelyet?

Folyton azt kérdezik tőlem is, hogy már nem fizetés alapján? De, a fizetés alapján

– felelte nevetve Baja Sándor, majd hozzátette, hogy két ország kivétel, Norvégia és Németország, ahol hagyományosan magasak a fizetések.

A kutatás alapján a munkahelyválasztásnál a legfontosabb tényezők sorrendben a következőek:

fizetés, munkakörnyezet, amit a vezetőség alakít ki. Pénzügyileg mennyire stabil a cég? Mennyire garantál biztonságot? Munka-magánélet egyensúlya

A Z-generáció tagjai sokban különböznek a korábbiaktól, de a hieelemmel szemben ők sem ugrálnak a munkahelyek között

Ehhez annyi megjegyzést tett, hogy a Z-generáció tagjainál is a fizetés az első, ugyanakkor a munka-magánélet egyensúlya kevésbé fontos, hiszen a pályafutásuk elején járnak. További alaptétel, hogy a telekommunikációs cégek a legkedveltebbek, ugyanakkor a nyelvtanulás, különösen az angol színvonalas tudása nélkülözhetetlen a jól fizető állásokhoz.

Vizsgálták a munkahelyváltási hajlandóságot is. Itt annyi különbség mutatkozott, hogy az összes hazai munkavállaló közül 14 százalék cserélt munkahelyet a legutóbbi félévben, a Z-generáció tagjai közül 19 százalék.

Ugyanakkor a fontosabb adat Baja Sándor szerint az, hogy 29 százalék gondolkodik a váltáson – erre mondta el a felütésben szereplő mondatát, miszerint igenis törődni kell a munkavállalókkal.

Hat perc a felmondási rekord

A Z-generációval folytatta a napot Guld Ádám, egyetemi docens, médiakutató, valamint Bacher János, az Impetus Research ügyvezető igazgatója és Steigervald Krisztián generációkutató panelbeszélgetése.

Ezt felvezetve Guld Ádám kifejtette, hogy jelenleg hat generáció él, ezek a következők:

Építők (1946 előtt születettek)

Boomerek (1946-1964)

X (1965-1979)

Y (1980-1994)

Z (1995-2010)

Alfa (2011-)

Közülük négy van jelen a munkaerőpiacon, és a Z-generáció tagjai sem feltétlenül rosszabbak bármelyik korábbinál, csak mások. Velük szemben a legfőbb kritikák az előadás alapján, hogy „lusták, narcisztikusak, szétszórtak, tiszteletlenek, felszínesek, türelmetlenek és megbízhatatlanok”. Steigervald Krisztián ehhez azzal a történettel szólt hozzá, hogy a rekord felmondási idő hat perc:

az egyik munkavállalót egy pénteken vették állományba, hétfőn reggel hat órára kellett bemennie, ám 6 óra 6 percig nem szólt hozzá senki, úgyhogy felmondott.

Ellenben a generációs előnyök közé tartozik, hogy „jó a digitális érzékük, kreatívak, intelligensek, nyitottak, realisták, tervezik a jövőt és rugalmasak” is. Mindezek okán hozzájuk is meg lehet találni az utat, például a fordított tudástranszferrel, hiszen a pandémia idején sokszor kiderült: a gyermekek digitális tudása nagyobb, mint a szülőké. „A 21. század nem a gyereknevelésről, hanem a szülőnevelésről fog szólni” – összegzett Steigervald Krisztián.